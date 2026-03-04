'Partita l'offensiva di terra dei curdi iracheni contro l'Iran'

AGI - Migliaia di combattenti curdi iracheni hanno lanciato un'offensiva di terra contro l'Iran. Lo ha detto un funzionario statunitense a Fox News. Stamattina, il Segretario alla Guerra Pete Hegseth ha affermato che l'esercito statunitense non sta armando un'insurrezione all'interno dell'Iran, sebbene abbia lasciato intendere che altre parti del governo statunitense potrebbero essere potenzialmente coinvolte.
Nel briefing alla Casa Bianca, la portavoce Karoline Leavitt ha smentito le notizie secondo cui l'amministrazione Trump avrebbe accettato di armare le forze curde. "Posso commentare il fatto che il presidente ha avuto numerose telefonate con partner, alleati e leader nella regione, in Medio Oriente", ha detto Leavitt. "Ha parlato con i leader curdi in merito alla nostra base nel nord dell'Iraq. Ma qualsiasi rapporto che suggerisca che il presidente abbia accettato un piano del genere è completamente falso e non dovrebbe essere scritto".
Le indiscrezioni di CNN e NBC News
La Cnn aveva riferito che la Cia sta collaborando con le forze curde per incitare una rivolta popolare contro il regime iraniano. E secondo Nbc News, funzionari dell'amministrazione Trump sarebbero in trattative con i leader curdi nel nord dell'Iraq e nel nord-ovest dell'Iran per armare i gruppi che si oppongono a Teheran.