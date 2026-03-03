Iran: colpita l'ambasciata Usa a Riad. Trump: 'Risponderemo'

AGI - Nel quarto giorno della guerra in Medio Oriente innescata dall'offensiva israelo-americana contro l'Iran, Israele ha annunciato martedì di aver colpito la sede dell'emittente statale a Teheran, mentre una serie di esplosioni scuoteva la capitale iraniana. Teheran, che continuava a colpire gli Stati del Golfo, sede di diverse basi statunitensi, ha promesso una "guerra lunga"; gli Stati Uniti, che non escludono una possibile operazione di terra, si sono dichiarati pronti ad andare "fin dove necessario". Israele ha anche continuato la sua offensiva contro Hezbollah in Libano.
Un "incendio limitato" è scoppiato nella notte tra lunedì e martedì presso l'ambasciata statunitense a Riyadh dopo un attacco da parte di due droni, ha riferito il ministero della Difesa saudita, aggiungendo che i danni materiali sono stati "lievi". Ulteriori esplosioni sono state successivamente udite nella capitale saudita. "Risponderemo presto", ha avvertito il presidente Usa, Donald Trump.
La diretta:
Russia e Arabia Saudita chiedono la fine immediata delle ostilità
Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan Al Saud hanno chiesto la fine immediata delle ostilità in Medio Oriente, come riferito dal ministero degli Esteri russo in una nota sul suo sito web, riportata da Interfax. "Il ministro degli Esteri russo Lavrov e il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan Al Saud - viene detto - hanno parlato telefonicamente il 2 marzo. I ministri hanno scambiato opinioni sulla situazione in Iran a seguito dell'aggressione degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran". Russia e Arabia Saudita chiedono "la fine immediata di qualsiasi ostilità e misure urgenti per prevenire attacchi contro civili e infrastrutture civili sia in Iran che nei paesi limitrofi", si legge. Le parti hanno inoltre riconosciuto "le conseguenze imprevedibili che l'escalation senza precedenti del conflitto potrebbe avere per l'intera regione" e "hanno espresso preoccupazione per i rischi che paesi terzi, in primo luogo gli stati arabi del Golfo Persico, vengano coinvolti nel conflitto".
Allerta revocata in Israele
L'esercito israeliano ha informato i residenti dopo la mezzanotte di martedì che erano liberi di lasciare i loro rifugi, a seguito di un'altra ondata di attacchi missilistici iraniani. Non sono state segnalate nuove vittime. La chiusura di scuole e luoghi di lavoro è stata prorogata fino al 7 marzo.
Israele attacca Hezbollah a Beirut
L'esercito israeliano ha dichiarato martedì di continuare a colpire obiettivi di Hezbollah a Beirut. Il canale televisivo Al-Manar, affiliato al gruppo armato filo-iraniano, ha successivamente annunciato che i suoi uffici nella capitale libanese erano stati bombardati. Israele sta reagendo a un attacco di Hezbollah, che il gruppo ha descritto come un "atto difensivo" dopo oltre un anno di attacchi israeliani legati alla guerra a Gaza. "Tutte le opzioni sono sul tavolo", inclusa una possibile offensiva di terra in Libano, secondo Israele.
Washington esorta i suoi cittadini ad andarsene
Gli Stati Uniti hanno invitato i cittadini di quattordici paesi della regione, tra cui Israele, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, a "andarsene ora" con mezzi commerciali. Martedì, forti esplosioni sono state udite in diversi quartieri di Teheran. L'esercito israeliano ha affermato di aver "colpito e smantellato" la sede della radiotelevisione di stato a Teheran. L'emittente ha segnalato esplosioni nei pressi della propria sede, ma ha affermato di continuare a trasmettere.
Paesi del Golfo presi di mira
Le autorità del Qatar hanno dichiarato di aver intercettato due missili balistici martedì mattina, dopo forti esplosioni udite a Doha, la capitale. Lunedì, gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito che un attacco con un drone ha causato un incendio in un deposito di carburante. Teheran, tuttavia, ha affermato di non nutrire "alcuna ostilità" nei confronti dei suoi vicini.
Perdite Usa
Sei militari statunitensi sono stati uccisi dall'inizio della guerra con l'Iran, ha annunciato l'esercito statunitense. Il bilancio precedente era di quattro.
Un attacco preventivo
Secondo il Segretario di Stato americano Marco Rubio, gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran dopo che è diventato chiaro che Israele intendeva colpire per primo, rendendo necessario paralizzare la capacità di Teheran di reagire contro gli interessi statunitensi nella regione. Secondo l'esercito, gli Stati Uniti hanno colpito più di 1.250 obiettivi, tra cui centri di comando, siti di missili balistici e sottomarini, nelle prime 48 ore del conflitto.
Minaccia alle navi
Un funzionario iraniano ha minacciato lunedì di "bruciare" qualsiasi nave tenti di attraversare lo Stretto di Hormuz, una via d'acqua strategica per il commercio mondiale di petrolio, dove la navigazione è attualmente paralizzata. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc), l'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, ha affermato in precedenza di aver attaccato una petroliera nello stretto, descritta come avente legami con gli Stati Uniti.
Sito nucleare iraniano
Lunedì l'Iran ha accusato Israele e gli Stati Uniti di aver attaccato domenica il sito nucleare di Natanz, già preso di mira da attacchi aerei statunitensi nel giugno 2025. L'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Energia Atomica (Aiea) aveva precedentemente indicato che non vi erano "indicazioni" che impianti nucleari iraniani fossero stati colpiti da sabato.
No ai negoziati
Teheran ha affermato di essere "pronta per una lunga guerra", rifiutando qualsiasi negoziato con Washington. E dopo la morte della Guida Suprema Ali Khamenei in un attacco di sabato, gli Stati Uniti "non saranno più al sicuro in nessuna parte del mondo", secondo il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Hanno affermato di aver preso di mira più di 500 siti collegati a Stati Uniti e Israele dall'inizio del conflitto. Da parte sua Trump ha affermato che non esiterebbe a inviare truppe americane sul terreno in Iran "se necessario".
Trump promette rappresaglia
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato a un corrispondente di News Nation che "presto" l'Iran scoprirà quale sarà la risposta all'attacco con i droni all'ambasciata statunitense a Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita. Trump ha assicurato che la "rappresaglia" sarebbe arrivata "presto", rispondendo alla corrispondente di News Nation, Kellie Meyer. La giornalista ha aggiunto sul suo account Twitter che il presidente le ha detto che avrebbe schierato truppe sul terreno "solo se necessario" e che non avrebbe fornito alcuna informazione su quali tipi di azioni da parte dell'Iran avrebbero potuto innescare tale schieramento.