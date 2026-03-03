In fiamme il consolato Usa a Dubai, colpito da un drone iraniano

AGI - Il consolato Usa a Dubai è stato colpito nella tarda notte di martedì 3 marzo da un presunto drone iraniano. I video geolocalizzati e verificati dalla Cnn mostrano una colonna di fumo nero che si alza sopra l'edificio del consolato, visibile da una distanza considerevole.
In un post su X, l'ufficio stampa di Dubai ha poi annunciato che l'incendio, causato da un "incidente legato a un drone", era stato spento e che nessuno era rimasto ferito. Le strade intorno alla zona sono state subito isolate, mentre la polizia in borghese ha allontanato le persone che si stavano facendo largo per vedere che cosa fosse successo.
Il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato che tutto il personale è al sicuro. "Purtroppo un drone ha colpito un parcheggio adiacente all'edificio della cancelleria e poi ha scatenato un incendio in quel posto. Tutto il personale è stato 'contabilizzato'" ha spiegato Rubio ai giornalisti a Washington.