Trump con una grande macchia rossa sul collo, tornano i dubbi sulla salute
Trump con una grande macchia rossa sul collo, tornano i dubbi sulla salute

Una foto di AFP mostra la vistosa lesione arrossata. "È un trattamento preventivo"
Massimo Maugeri
AGI - Donald Trump è apparso oggi a una cerimonia alla Casa Bianca con una vistosa macchia rossa sul collo, che il suo medico ha attribuito all'applicazione di un trattamento "preventivo".

Una fotografia dell'AFP mostra una zona rossa ricoperta di croste brunastre che sporge dal colletto della camicia, sul lato destro del collo del presidente degli Stati Uniti più anziano mai eletto, oggi 79enne.

La spiegazione del medico

"Il presidente Trump sta usando una crema ampiamente utilizzata sul lato destro del collo, che è un trattamento preventivo per la pelle prescritto dal medico della Casa Bianca. Il presidente sta usando questo trattamento per una settimana e si prevede che il rossore persisterà per alcune settimane", ha dichiarato il dottor Sean Barbarella in una dichiarazione all'AFP.

Precedenti problemi di salute

Donald Trump è stato precedentemente visto con lividi sulle mani, che la Casa Bianca ha attribuito all'assunzione di aspirina.

