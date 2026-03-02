Tokyo, Mario Vattani nuovo ambasciatore d'Italia: dall’Expo Osaka alla guida della sede diplomatica

AGI - Mario Andrea Vattani ha assunto l'incarico di Ambasciatore d'Italia a Tokyo. "Nel 160esimo anniversario dell'amicizia tra Italia e Giappone, inizio oggi con grande gioia e con grande onore" la mia missione di Ambasciatore a Tokyo e questo "arriva dopo" l'esperienza come "Commissario Generale per l'Italia a EXPO Osaka 2025", spiega Vattani in un video su Facebook. È lunga la carriera di Vattani.
Dal 2021 è stato Ambasciatore d'Italia a Singapore, dove ha organizzato eventi promozionali economici e culturali come l'Italian Festival e la mostra di arte contemporanea italiana "The Grand Italian Vision" curata da Achille Bonito Oliva.
La carriera diplomatica e l'esperienza in Giappone
Nato in Francia il 7 luglio 1966, è entrato in diplomazia nel 1991, dopo la laurea in Scienze Politiche presso l'Università di Roma "La Sapienza". È stato Consigliere diplomatico del Ministro dell'Agricoltura dal 2001 al 2003 e del Sindaco di Roma dal 2008 al 2011. Ha prestato servizio negli Stati Uniti e in Egitto, in ambito economico e consolare, maturando poi una vasta esperienza in Giappone - a Tokyo, Osaka e Kyoto - con particolare attenzione alle relazioni economiche e culturali.
Ruoli chiave e coordinamento internazionale
Capo dell'Ufficio Economico Commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Tokyo dal 2004 al 2008, ha seguito la partecipazione italiana all'EXPO di Aichi nel 2005 ed è stato responsabile del grande evento di promozione integrata Primavera Italiana in Giappone. Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal 2014 al 2021 è stato Coordinatore per l'UE-Asia Pacifico, occupandosi anche delle relazioni dell'Italia con organizzazioni regionali come l'Indian Ocean Rim Association (IORA), per la quale ha ricoperto il ruolo di National Focal Point, e con l'ASEAN.
Competenze linguistiche, pubblicazioni e riconoscimenti
Selezionato nel 2003 per il programma ETP Japan dell'Unione Europea, parla correntemente la lingua giapponese ed è stato ricercatore presso l'Institute of Japanese Identity dell'Università Takushoku di Tokyo. Nel 2017 il suo saggio "La Via del Sol Levante" è stato ufficialmente inserito nelle celebrazioni del 150mo anniversario dei rapporti tra Italia e Giappone. Ha inoltre pubblicato due romanzi con la casa editrice Mondadori, e il suo saggio "Svelare il Giappone" edito nel 2020 da Giunti, oggi alla quinta ristampa, ha vinto il Premio letterario "Antonio Semeria Sanremo" e il "Premio Umberto Agnelli" nel 2022. Vattani, sposato con 2 figli, ha collaborato con Il Foglio, Libero, Tempi e altre testate italiane, occupandosi di temi culturali e storici, soprattutto riguardo all'Asia. È stato inoltre membro del Consiglio del sindacato dei diplomatici italiani (SNDMAE).