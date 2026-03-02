L'annuncio del Rijksmuseum di Amsterdam: scoperto nuovo Rembrandt

AGI - Un'analisi stilistica per confermare che si tratti effettivamente di un'opera del maestro olandese. L'ubicazione dell'opera del 1633, intitolata "Visione di Zaccaria nel Tempio", era rimasta sconosciuta per 65 anni, ma è stata recentemente consegnata al museo per essere analizzata.
"L'analisi dei materiali, le somiglianze stilistiche e tematiche, le modifiche apportate da Rembrandt e la qualità complessiva del dipinto supportano la conclusione che questo dipinto è un'opera autentica di Rembrandt van Rijn", ha dichiarato il museo in un comunicato.
Il soggetto del dipinto
L'opera raffigura la scena biblica dell'Arcangelo Gabriele che visita il sommo sacerdote Zaccaria per informarlo che avrà un figlio: Giovanni Battista. Gabriele non è raffigurato nel dipinto, ma la luce che brilla nell'angolo in alto a destra ne annuncia l'arrivo.
La ricerca sull'autenticità
Il dipinto scomparve dalla vista del pubblico dopo che un privato lo acquistò nel 1961. L'attuale proprietario contattò il Rijksmuseum, consentendo agli esperti di studiare l'opera con moderni strumenti analitici. La loro ricerca, durata due anni, ha dimostrato che i colori utilizzati si ritrovano anche in altre opere di Rembrandt dello stesso periodo. Anche la tecnica pittorica e la stratificazione degli strati pittorici sono comparabili. Le scansioni hanno rivelato "cambiamenti compositivi che confermano l'autenticità dell'opera", ha affermato il museo.
La conferma e l'esposizione al pubblico
Infine, la firma è stata ritenuta originale e l'analisi della tavola di legno conferma che anche la data del 1633 sul dipinto è corretta. "È un bellissimo esempio del modo unico in cui Rembrandt racconta le storie", ha commentato il direttore del Rijksmuseum, Taco Dibbits. L'opera è ora in prestito a lungo termine al museo e sarà esposta al pubblico da mercoledì 4 marzo.