Medio Oriente: Grossi (Aiea) lancia allarme nucleare

AGI - Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha dichiarato che la situazione in Medio Oriente è "molto preoccupante", sollecitando "la massima moderazione" e invitato al "ritorno alla diplomazia" dopo gli attacchi israelo-statunitensi contro l'Iran e i suoi attacchi missilistici di rappresaglia.
"Ribadisco il mio appello a tutte le parti affinché esercitino la massima moderazione per evitare un'ulteriore escalation", ha dichiarato Grossi aprendo una sessione speciale sull'Iran del consiglio dei governatori dell'Aiea. "Dobbiamo ritornare alla diplomazia e ai negoziati", ha affermato. Rafael Grossi.
Nessun danno a siti nucleari
Grossi ha poi spiegato che finora "non vi sono indicazioni di danni a siti nucleari". "Finora, non è stato rilevato nessun aumento dei livelli di radiazioni sopra i livelli standard nei Paesi confinanti con l'Iran", ha detto, aggiungendop però che "la situazione oggi è molto preoccupante, non possiamo escludere un possibile rilascio radiologico con gravi conseguenze, inclusa la necessità di evacuare aree grandi o anche più grandi delle principali città'", ha aggiunto.
Attacco a Natanz e smentita Aiea
Stati Uniti e Israele ieri hanno attacco l'impianto nucleare di Natanz. Lo ha denunciato il rappresentante della Repubblica islamica alla riunione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Lo riporta Sky News. Il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, ha però indicato che l'Agenzia Onu "non ha alcuna indicazione che uno qualsiasi degli impianti nucleari sia stato danneggiato o preso di mira".