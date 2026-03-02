Akrotiri, l'ex colonia britannica ancora sotto Sua Maestà

AGI - La sovrana area di Akrotiri a Cipro, su cui sorge la base britannica colpita nella notte da un drone iraniano, è insieme a Dhekelia l'ultimo brandello di quello che fu l'impero coloniale di Sua Maestà. Ufficialmente denominate 'Aree Base Sovrane di Akrotiri e Dhekelia', 250 chilometri di superficie in totale, sono l'unico territorio d'Oltremare della Corona. Anche se ufficialmente hanno un unico nome, le due aree sorgono in parti diverse dell'isola: Akrotiri a nord, vicino a Limassola, e Dhekelia a sudest, vicino a Larnaca e alla zona cuscinetto che divide la parte greca da quella turca.
La Gran Bretagna, cui l'impero Ottomano aveva trasferito nel 1878 il controllo di Cipro, riuscì a conservare la sovranità sulle due zone strategiche, per la sua presenza nel Mediterraneo, grazie ai trattati di Zurigo e Londra con cui nel 1960 Cipro sancì la sua indipendenza. A firmarli furono non solo il Regno Unito e Cipro, ma anche Grecia, Turchia e il rappresentante della comunità turco-cipriota.
Installazioni militari e compiti strategici
Akrotiri e Dhekelia ospitano entrambi importanti installazioni militari. Akrotiri è una base della Royal Air Force ed è centrale per le operazioni in Medio Oriente e nel Mediterraneo. Dhekelia ospita una guarnigione dell'esercito britannico e ha compiti chiave di spionaggio dei segnali, il cosiddetto Sigint, e di sorveglianza.
Il territorio d'oltremare ha circa 18mila abitanti di cui 11mila ciprioti e il resto militari britannici, secondo gli ultimi dati poco più di 2.300, e loro familiari.