Attacco col coltello a Edimburgo: diversi feriti
Attacco col coltello a Edimburgo: due feriti
Home>Estero

Attacco col coltello a Edimburgo: due feriti

La polizia ha isolato un quartiere nella zona di Calder, un'area residenziale situata accanto alla Wester Hailes High School
Edimburgo
LORENZO DE SIMONE / AURIMAGES - Edimburgo
Edimburgo
di lettura

AGI - Due persone sono rimaste ferite nell'accoltellamento di questa mattina a Edinburgo, in Scozia. La riporta la polizia che ha già evidenziato che il caso non è trattato come terrorismo

ADV

Lockdown nella zona di Calder

ADV

La polizia ha isolato un quartiere nella zona di Calder, un'area residenziale situata accanto alla Wester Hailes High School, che secondo quanto riferito sarebbe stata posta in lockdown per precauzione.

Operazioni in corso

Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare la zona mentre l'operazione è ancora in corso.

ADV