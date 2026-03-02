Attacco col coltello a Edimburgo: diversi feriti

ADV
AGI - Due persone sono rimaste ferite nell'accoltellamento di questa mattina a Edinburgo, in Scozia. La riporta la polizia che ha già evidenziato che il caso non è trattato come terrorismo
Lockdown nella zona di Calder
La polizia ha isolato un quartiere nella zona di Calder, un'area residenziale situata accanto alla Wester Hailes High School, che secondo quanto riferito sarebbe stata posta in lockdown per precauzione.
Operazioni in corso
Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare la zona mentre l'operazione è ancora in corso.
