Putin perde gli alleati: Khamenei dopo al-Assad e Maduro

AGI - Bashar al-Assad, Nicolas Maduro e ora la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Negli ultimi 18 mesi, il presidente russo Vladimir Putin ha perso diversi alleati chiave e c'è poco che il Cremlino, impantanato in Ucraina, possa fare al riguardo.
Teheran è stata uno dei più stretti sostenitori della Russia dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina e Mosca aveva invitato alla moderazione mentre crescevano i timori per un'imminente azione militare statunitense in Iran. Ma mentre Washington e Israele lanciavano ondate di attacchi aerei ieri, uccidendo la Guida Suprema, il Cremlino ha assistito all'uscita di scena di un altro alleato chiave, dopo i leader di Siria e Venezuela.
La perdita di alleati chiave per Putin
A gennaio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato un attacco in cui le forze statunitensi hanno catturato il leader venezuelano Maduro. Washington si è anche avvicinata alle nuove autorità siriane dopo la caduta di al-Assad alla fine del 2024, un duro colpo all'influenza russa nella regione. "Vladimir Putin si troverà in una posizione difficile", ha dichiarato sui social Aleksander Baunov, analista russo del Carnegie Center. "Per due volte in due mesi, Putin non è riuscito a svolgere il ruolo di salvatore, almeno della vita di un dittatore alleato. E l'assassino è il suo amico Trump", ha scritto Baunov.
La reazione del Cremlino all'assassinio di Khamenei
Nel 2025, Putin aveva dichiarato di "non voler nemmeno discutere" l'idea che Israele potesse assassinare l'iraniano Khamenei. Quando la morte del leader iraniano è stata confermata dalla televisione di Stato iraniana, il Cremlino ha pubblicato un messaggio di condoglianze che Putin ha inviato alla controparte iraniana Massoud Pezeshkian. Il leader russo ha elogiato Khamenei definendolo "uno statista eccezionale" e ha affermato che il suo "assassinio" è stato "condotto in una cinica violazione di tutte le norme della moralità umana e del diritto internazionale". Il ministero degli Esteri di Mosca, dal canto suo, ha condannato la pratica degli "omicidi politici" di leader di Stati sovrani.
Nessun aiuto militare russo all'Iran
Le autorità russe, però, non hanno annunciato ufficialmente alcun aiuto concreto a Teheran. Ieri, nel mezzo dei continui attacchi statunitensi e israeliani, è stato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a telefonare al suo omologo russo Serghei Lavrov. Lavrov ha condannato l'attacco e ha promesso la disponibilità della Russia "a facilitare la ricerca di soluzioni pacifiche basate sul diritto internazionale, sul rispetto reciproco e sull'equilibrio degli interessi". Non si è fatto alcun accenno ad alcun aiuto militare, nonostante un trattato di partenariato strategico volto a rafforzare i legami, anche in materia militare, firmato da entrambi i Paesi nel 2025.
Le possibili conseguenze per Mosca e l'analisi di Wasserman
Oltre alla perdita del suo alleato chiave Khamenei, le conseguenze per Mosca del conflitto in corso in Iran sono ancora difficili da valutare. Il parlamentare russo Anatoly Wasserman, intervistato dal quotidiano Moskovsky Komsomolets, ha suggerito che, a breve termine, la guerra potrebbe avvantaggiare la Russia se portasse a un forte aumento dei prezzi del petrolio, incrementando così le entrate chiave per le casse statali che finanziano l'invasione dell'Ucraina. A lungo termine, Wasserman ha previsto "gravi problemi" per Stati Uniti e Israele se le autorità iraniane "resisteranno" agli attacchi.
La reazione dell'Ucraina e il declino dell'influenza russa
Per ora, l'Ucraina, che ha ripetutamente accusato l'Iran di aver fornito a Mosca armi, tra cui i droni Shahed e i missili a corto raggio, si è rallegrata di quello che ha definito un segnale del declino dell'influenza russa. "La Russia non è un alleato affidabile nemmeno per coloro che fanno molto affidamento su di essa", ha dichiarato sui social media il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga. "Il domino dei dittatori deposti deve continuare e la caduta di Putin un giorno è inevitabile", ha ammonito Sybiga.