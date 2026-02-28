Media israeliani: morto Khamenei, residenza rasa al suolo

AGI - Diversi media israeliani, a partire da Channel 12, stanno diffondendo la notizia secondo cui il leader supremo dell'Iran, Ali Khamenei, potrebbe essere morto nei raid di oggi su Teheran. Mancano però conferme. Le immagini satellitari dimostrano che il suo compound è stato raso al suolo ma non è chiaro dove si trovasse al momento dell'attacco.
Le immagini satellitari pubblicate dal New York Times mostrano la distruzione del complesso a Teheran dove risiede Khamenei, in seguito a un attacco aereo israeliano. Secondo un funzionario israeliano, Khamenei era tra i numerosi leader iraniani di alto rango presi di mira dagli attacchi delle Idf questa mattina, anche se al momento non è ancora chiaro il risultato di questi attacchi.
Il complesso di Khamenei
"Ci sono diversi edifici distrutti. Sebbene l'attuale ubicazione della Guida Suprema sia sconosciuta, il complesso è generalmente utilizzato come sua residenza ufficiale", spiega il New York Times.
La guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è ancora vivo "per quanto ne so", ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in un'intervista esclusiva a Nbc News. Parlando in diretta dopo gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele, Abbas Araghchi ha affermato che due comandanti sono morti, ma che alti funzionari del regime sono sopravvissuti.