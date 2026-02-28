BigMama bloccata a Dubai: 'I missili sulle nostre teste'

AGI - Affida il suo appello ai social. BigMama esce dal personaggio duro e aggressivo e confessa tutta la paura del momento. Si trova a Dubai, bloccata, insieme con molte altre persone. È in un albergo e con la voce tremante racconta della paura che sta vivendo, di un incubo che ha il rumore del sibilo dei missili.
"Sono sulle nostre teste, e io ho tanta, tanta paura" dice attraverso un video registrato mentre sono in corso gli attacchi sulla città da sempre simbolo di turismo, divertimento, lusso e vita tranquilla. Chiede aiuto e "attenzione", forse un modo per rivolgere un messaggio alla Farnesina, affinché sblocchi in qualche modo la situazione e consenta agli italiani bloccati a Dubai, di rientrare a casa, nonostante il blocco aereo e un massiccio attacco missilistico in corso in tutta l'area.