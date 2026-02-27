Raid del Pakistan in Afghanistan, colpite anche Kabul e Kandahar

AGI - Spari e bombardamenti si sono verificati nei pressi del valico di frontiera chiave di Torkham tra Afghanistan e Pakistan, mentre i due Paesi hanno ingaggiato combattimenti armati.
Secondo giornalisti sul posto, si sono uditi bombardamenti in arrivo dal lato afghano del confine intorno alle 9:30 ora locale (le 7 in Italia), prima che gli scontri transfrontalieri riprendessero, mentre si udivano colpi d'arma da fuoco in lontananza.
Il valico di Torkham
Il valico di Torkham è rimasto aperto agli afghani che tornavano in massa dal Pakistan, nonostante il confine terrestre sia stato in gran parte chiuso dopo gli scontri tra i Paesi confinanti di ottobre.
Il campo di Omari che ospita i rimpatriati vicino al valico è stato colpito durante la notte, costringendo le persone a fuggire. "Bambini, donne e anziani correvano", ha detto Gander Khan, un rimpatriato di 65 anni, in piedi davanti a file di tende riferendo del ferimento di tre donne.
Ieri sera l'attacco a Kabul e Kandahar
Le forze afghane hanno lanciato un'offensiva al confine contro le truppe pakistane ieri sera, in quella che i talebani hanno definito una rappresaglia per gli attacchi aerei pakistani di giorni prima. Lo scoppio dei combattimenti transfrontalieri è stato seguito da attacchi aerei del Pakistan sulla capitale afghana Kabul e sulla città chiave di Kandahar.
Premier Pakistan, possiamo schiacciare avversari
Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato che le forze armate del suo paese possono "schiacciare" gli aggressori, a seguito di attacchi aerei sul vicino Afghanistan.
"Le nostre forze hanno pienamente la capacita' di schiacciare qualsiasi ambizione aggressiva", ha detto Sharif sul profilo X del governo pakistano. "L'intera nazione è fianco a fianco con le forze armate pakistane", ha aggiunto.
Min.Difesa Pakistan, guerra aperta vs talebani
Il ministro della difesa pakistano ha dichiarato "guerra aperta" al governo talebano, dopo uno scontro tra le due parti. "La nostra pazienza ha raggiunto il limite. Ora è una guerra aperta tra noi e voi," ha scritto Khawaja Asif su X.