Labour perde elezioni suppletive, duro colpo per Starmer

AGI - I Verdi britannici hanno ottenuto una vittoria storica nelle elezioni suppletive di Gorton e Denton, infliggendo un duro colpo a Keir Starmer ed eleggendo, con quasi 15mila voti Hannah Spencer come prima parlamentare del partito nel nord dell'Inghilterra.
Il partito laburista si è classificato terzo con 5.616 voti, mentre Reform UK si è classificato secondo con 10.578 voti.
Le cause delle elezioni suppletive
Le elezioni suppletive sono state innescate dalle dimissioni di Andrew Gwynne per motivi di salute lo scorso gennaio. L'ex parlamentare era sotto inchiesta parlamentare per messaggi offensivi inviati in un gruppo WhatsApp di esponenti locali del partito laburista.
Un cambiamento storico per Manchester
È la prima volta in quasi 100 anni che la zona di Gorton a Manchester non è rappresentata da un parlamentare laburista. Secondo i media britannici, ora aumenteranno le pressioni su Starmer e al contempo le preoccupazioni dei parlamentari laburisti riguardo al fatto che il partito stia perdendo elettori a sinistra nel tentativo di ostacolare l'ascesa del partito riformista di Nigel Farage.
Le conseguenze politiche per Starmer
Il risultato porterà anche a un'ulteriore analisi della decisione del primo ministro di impedire ad Andy Burnham di candidarsi come candidato laburista in una città in cui gode di un notevole sostegno pubblico. Il partito aveva inviato un gruppo di ministri a Gorton e Denton nel tentativo di rafforzare il sostegno laburista, mentre il primo ministro è stato notevolmente assente dal seggio fino a questa settimana.
Il leader laburista ha dovuto affrontare settimane difficili per la sua decisione di nominare Peter Mandelson ambasciatore degli Stati Uniti, nonostante sapesse che l'ex ministro aveva mantenuto una relazione con Jeffrey Epstein anche dopo il suo arresto.