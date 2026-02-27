Usa-Iran, è stallo nei negoziati sul nucleare

AGI - Stallo nei negoziati tra Usa e Iran dopo il terzo round di colloqui a Ginevra, mediati dall'Oman. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha avvertito che, per raggiungere un accordo, gli Stati Uniti dovranno abbandonare le loro "richieste eccessive". In una telefonata con l'omologo egiziano Badr Abdelatty, Araghchi ha affermato che "il successo in questo percorso richiede serietà e realismo da parte dell'altra parte, evitando qualsiasi errore di calcolo e richieste eccessive".
Ieri secondo i media Usa, gli inviati americani Kushner e Witkoff si erano detti delusi dai colloqui, dopo che in precedenza era trapelato un certo ottimismo e Theran aveva parlato di "accordo a portata di mano". Sempre secondo i media americani, la delegazione statunitense si è presentata ai colloqui con richieste precise: lo smantellamento dei principali impianti nucleari iraniani e un accordo che ponga fine all'arricchimento dell'uranio in modo permanente.
Araghchi: "A Ginevra i colloqui più intensi di sempre"
L'ultimo ciclo di colloqui tra Iran e Stati Uniti è stato il "più intenso" svolto fino a oggi, ha dichiarato su X Araghchi, aggiungendo che "ulteriori progressi sono stati fatti nel nostro impegno diplomatico con Washington".
L'intelligence Usa smentisce Trump: "L'Iran non ha missili pronti a colpirci"
L'affermazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui l'Iran avrà presto un missile in grado di colpire gli Stati Uniti non è supportata dai rapporti dell'intelligence statunitense e, secondo tre fonti a conoscenza dei rapporti, sembra esagerata. Lo riferiscono i media americani. Nel discorso sullo stato dell'Unione tenuto martedì al Congresso, Trump ha iniziato a spiegare perché Washington potrebbe lanciare attacchi contro l'Iran, affermando che Teheran sta "lavorando su missili che presto raggiungeranno" gli Stati Uniti. "Ma non ci sono stati cambiamenti", affermano due fonti, in una valutazione non classificata del 2025 della Defense Intelligence Agency statunitense, secondo cui l'Iran potrebbe impiegare fino al 2035 per sviluppare un "missile balistico intercontinentale militarmente valido" (ICBM) dai suoi attuali veicoli di lancio spaziale per satelliti (SLV).
Vance: "Non verremo coinvolti in una lunga guerra"
Non c'è "alcuna possibilità" che gli Stati Uniti vengano coinvolti in una guerra lunga anni. Parlando con il Washington Post, Vance ha affermato di non sapere cosa deciderà di fare Trump nei confronti dell'Iran, descrivendo possibilità che includono attacchi militari "per garantire che l'Iran non ottenga un'arma nucleare" o risolvere "il problema diplomaticamente". Ma se Trump dovesse procedere con un altro giro di attacchi contro l'Iran, che alcuni funzionari statunitensi hanno suggerito potrebbe essere più estesi del bombardamento dei siti nucleari di giugno, Vance ha affermato con sicurezza che non si trasformerebbe in un lungo conflitto. "Non c'è alcuna possibilità che saremo coinvolti in una guerra in Medio Oriente per anni senza una fine in vista, ", ha dichiarato al Post in un'intervista mentre tornava a Washington da un evento nel Wisconsin. Penso che tutti preferiremmo l'opzione diplomatica", ha detto Vance. "Ma dipende davvero da cosa faranno e da cosa diranno gli iraniani", ha sottolineato.