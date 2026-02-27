Francia: hackerati milioni di dati sanitari, anche di leader politici

AGI - La Francia è vittima di una nuova clamorosa violazione della sua sicurezza informatica, questa volta in ambito sanitario, ai danni di milioni di cittadini, tra cui alcuni leader politici. Un database contenente informazioni mediche di un numero compreso tra 11 e 15 milioni di persone in Francia, in gran parte riservate, è diventato accessibile al pubblico online dopo essere stato hackerato a fine 2025. Tra le vittime di questo clamoroso hackeraggio ci sarebbero anche personalità politiche la cui identità non è stata specificata, per riservatezza, e tra queste figurano potenziali candidati alle elezioni presidenziali del 2027 e funzionari della sicurezza. Lo hanno rivelato ieri sera l'emittente France 2 e France Info; l'informazione viene ora rilanciata da diversi siti.
A dare conferma oggi della gravissima fuga di dati riservati è stata la società Cegedim, il cui software MonLogicielMedical, utilizzato da migliaia di medici in Francia, è stato oggetto di un attacco informatico alla fine dello scorso anno e i dati dei pazienti sono stati resi "accessibili o estratti", quindi consultati illegalmente.
Dati sensibili e cartelle cliniche dettagliate
In alcuni casi, il database in libero accesso dopo l'attacco, includeva cartelle cliniche dettagliate con informazioni sensibili, come l'eventuale contagio da Hiv quindi la sieropositività. Tra i dati molto riservati a cui gli hacker hanno avuto accesso nelle cartelle mediche piratate, ci sarebbero informazioni sui pazienti del tipo "si ritiene che sia omosessuale secondo sua madre", "madre musulmana che indossa il velo" o "cattolica non praticante perché i suoi due fratelli si sono suicidati".
La rivendicazione dell'hacker e il ruolo di Cegedim
I giornalisti hanno contattato l'hacker che ha rivendicato la responsabilità del furto di dati, il quale ha dichiarato che i dati provenivano da Cegedim, azienda specializzata in software che fornisce i suoi servizi a 25mila studi medici e 500 centri sanitari.
Le gravi ripercussioni secondo l'esperto SaxX
"Venerdì nero, abbiamo appena subito la più grave violazione di dati medici nella storia francese! 65 milioni di dati sanitari ipersensibili piratati", ha commentato su X l'esperto francese di sicurezza informatica SaxX, che da mesi deplora l'inerzia delle autorità nel fermare questi attacchi. Lo specialista afferma di essere riuscito a consultare un campione dei dati rubati e di aver trovato anche "informazioni di diverse personalità di spicco, tra cui politici ancora in carica". "Questa violazione dei dati sarà terribile e avrà enormi ripercussioni... Questo attacco informatico è il più grave che abbiamo subito finora in Francia", ha avvertito l'esperto.
Una serie di scandali informatici in Francia
Questo scandalo informatico è in realtà l'ultimo di una lunga serie. A metà febbraio, è emerso anche che uno dei database delle autorità fiscali francesi, contenente informazioni su 1,2 milioni di conti bancari, era stato rubato. Il governo, riconoscendo indirettamente un fallimento, ha dichiarato tramite l'allora ministro delle Finanze, Amelie de Montchalin, che "maggiore vigilanza" e "piena trasparenza" sono necessarie ogni volta che, purtroppo, i nostri sistemi non hanno funzionato perfettamente.