Epstein, è la volta di Clinton. Lo attende un duro interrogatorio

AGI - L'ex presidente statunitense, Bill Clinton, si presenta stasera davanti a una commissione del Congresso per un duro interrogatorio sui suoi legami con Jeffrey Epstein, ampiamente documentati, mentre i democratici cercheranno di spostare l'attenzione sui rapporti tra l'attuale presidente Donald Trump e il finanziere condannato per reati sessuali.
Clinton compare in modo significativo nelle più recenti rivelazioni contenute negli archivi Epstein, ma ha sempre sostenuto di aver interrotto i rapporti con lui molto prima della condanna del 2008. La sola presenza nei documenti, tuttavia, non costituisce prova di reati.
L'audizione di Hillary Clinton
L'audizione davanti alla Commissione di supervisione della Camera dei Rappresentanti, controllata dai repubblicani, si svolge il giorno successivo a quella della moglie Hillary, ex segretaria di Stato. Quest'ultima ha dichiarato che, se la commissione volesse davvero conoscere la verità, dovrebbe chiedere al presidente in carica di testimoniare sotto giuramento sulle numerose citazioni del suo nome nei file. Le audizioni si tengono a porte chiuse, nonostante i Clinton avessero chiesto che fossero pubbliche e trasmesse.
L'interrogatorio di Bill Clinton
L'interrogatorio di Bill Clinton si annuncia più complesso di quello della moglie: l'ex presidente ha ammesso di aver avuto rapporti con Epstein, ma nega qualsiasi illecito e non è formalmente accusato. Entrambi testimoniano a Chappaqua, vicino a New York, dove risiedono.
I voli e l'isola privata
Clinton ha spiegato di aver volato più volte sull'aereo di Epstein all'inizio degli anni Duemila per attività umanitarie legate alla Clinton Foundation, ma ha negato di aver mai visitato l'isola privata del finanziere nei Caraibi.
L'indagine della commissione
La commissione indaga sui legami tra Epstein e numerose personalità influenti, soprattutto dopo la pubblicazione da parte del dipartimento di Giustizia di milioni di nuovi documenti. Nella sua dichiarazione di apertura, Hillary Clinton ha affermato di non possedere informazioni sulle indagini riguardanti Epstein e Ghislaine Maxwell, aggiungendo di non aver mai viaggiato sull'aereo né visitato l'isola.
Le implicazioni politiche
I Clinton avevano inizialmente respinto le convocazioni, accettando di testimoniare solo dopo la minaccia dei repubblicani di dichiararli in oltraggio al Congresso. I democratici sostengono che l'inchiesta sia stata usata per colpire avversari politici di Trump piuttosto che per un'indagine imparziale.