Missili e droni sulla capitale ucraina: roghi e danni nella notte

AGI - Le forze russe hanno lanciato nella notte un attacco combinato di missili e droni sulla capitale ucraina, Kiev, causando incendi in due distretti. Secondo Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, sono stati colpiti i distretti di Holosiivskyi e Pecherskyi, con roghi scoppiati in abitazioni private. Inoltre, un edificio residenziale di nove piani è stato danneggiato nel distretto di Darnytskyi durante l'attacco notturno.
Le autorità ucraine stanno verificando informazioni sui possibili danni e vittime.
Impatto sulle infrastrutture energetiche
Gli attacchi russi hanno già causato gravi danni alle infrastrutture energetiche ucraine, portando a blackout e problemi di riscaldamento in diverse città, tra cui Kiev.
Colpite anche Kharkiv, Zaporizhzhia
Secondo quanto riportato da The Kyiv Independent a Kharkiv la Russia ha effettuato un attacco su larga scala con l'impiego di 17 droni e due missili, colpendo diversi quartieri della città.
A Zaporizhzhia otto persone, tra cui un bambino di otto anni, sono rimaste ferite a causa dell'attacco notturno.
Zelensky, Russia ha lanciato 420 droni e 39 missili nella notte
La Russia ha lanciato 420 droni e 39 missili contro l'Ucraina nella notte ferendo decine di persone e causando distruzione in otto regioni. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky a poche ore della ripresa dei colloqui ucraino-americani a Ginevra. "Ieri sera, la Russia ha nuovamente dichiarato guerra a infrastrutture cruciali ed edifici residenziali. Sono stati lanciati quattrocentoventi droni e 39 missili, inclusi 11 missili balistici", ha scritto Zelensky.