Epstein files: nuove rivelazioni su Trump aspettando i Clinton

AGI - In attesa della deposizione alla Commissione della Camera da parte dell'ex Segretaria di Stato Hillary Clinton, prevista per oggi, arrivano nuove conferme sul presunto tentativo di insabbiamento del dipartimento di Giustizia americano sullo scandalo Epstein. 'New York Times' e Cnn hanno confermato lo scoop di National Public Radio, secondo cui mancano più di cinquanta pagine dai file che il governo ha deciso di pubblicare. E riguardano tre interrogatori della donna che ha accusato il Presidente Donald Trump di averla aggredita sessualmente quando lei aveva tredici anni.
Secondo le nuove rivelazioni, le pagine mancanti dai file sarebbero molte di più, almeno una novantina. Alcuni di questi file erano catalogati ma non sono apparsi nel database reso pubblico. Mentre in Europa le procure aprono fascicoli sullo scandalo che, finora, ha portato all'arresto dell'ex principe Andrea, poi rilasciato, e dell'ex ambasciatore britannico Peter Mandelson, a Washington non sembra muoversi foglia. Nonostante gli appelli a fare luce, la procuratrice generale Pam Bondi si è chiusa nel silenzio, mentre Trump continua a sostenere di essere stato, a suo dire, "completamente scagionato".
Intanto Larry Summers, ex Presidente di Harvard ed ex Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, ha annunciato che lascerà la docenza e il ruolo accademico ad Harvard a fine anno accademico, dopo essere risultato legato a Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019.
Il coinvolgimento di Bill Gates
Un altro personaggio eccellente sta vivendo un momento di grossa difficoltà per il suo legame con Epstein: il co-fondatore di Microsoft, Bill Gates, secondo quanto ha rivelato il 'Wall Street Journal', durante un incontro con i dipendenti della Fondazione Gates ha ammesso di avere avuto relazioni extraconiugali con due donne russe, ma ha negato che fossero legate a Epstein. "Non ho commesso niente di illecito", si è difeso.
Nuove rivelazioni e le audizioni di Hillary e Bill Clinton
La pubblicazione di tre milioni di pagine di documenti da parte del dipartimento, che ha però secretato più di due milioni di altri file, non ha aiutato a congelare il caso. Ogni giorno spuntano nuove rivelazioni, come dimostrato dagli ultimi scoop giornalistici. Intanto nelle prossime ore verrà ascoltata Hillary Clinton, chiamata a difendere il marito, l'ex Presidente Bill Clinton, accusato di aver frequentato l'harem di Epstein. Venerdì toccherà all'ex Presidente deporre davanti ai componenti della commissione Vigilanza della Camera.