Trump attacca De Niro: 'Sei un'altra mente malata'
Trump replica a De Niro: "Sei un'altra mente malata con un QI estremamente basso"
Trump replica a De Niro: "Sei un'altra mente malata con un QI estremamente basso"

Post su Truth del presidente Usa dopo che l'attore premio Oscar lo aveva accusato di distruggere il Paese
Trump risponde a De Niro: "Sei un'altra mente malata con un QI estremamente basso"
Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP - L'attore 82enne Robert De Niro
AGI - Si ravviva - e si inasprisce - lo scontro tra Robert De Niro e Donald Trump. Il Presidente ha definito l'attore "una mente malata e squilibrata" in un post sul suo social network Truth dopo l'appello del premio Oscar a "destituire" l'amministrazione per "salvare" gli Stati Uniti.

"Robert De Niro, affetto da nevrosi anti-Trump, è un'altra mente malata e squilibrata con, credo, un QI estremamente basso, che non ha assolutamente idea di cosa stia facendo o dicendo, alcune delle quali sono assolutamente CRIMINALI!" ha scritto Trump in un post in cui ha anche attaccato con veemenza la deputata democratica Ilhan Omar, di origine somala, e la deputata democratica Rashida Tlaib del Michigan.

"La buona notizia è che l'America ora è più grande, migliore, più ricca e più forte che mai, e questo li fa impazzire", ha aggiunto.

L'appello di De Niro a resistere all'amministrazione Trump

Il presidente ha preso di mira un'intervista con l'attore di "Taxi Driver" e "Toro Scatenato" nel podcast "The Best People", in cui la star 82enne ha esortato gli americani a "resistere" all'amministrazione Trump. "La posta in gioco è il nostro Paese, e Trump lo sta distruggendo. Chissà perché, ma non è una cosa sana. Dobbiamo salvare il Paese - ha detto -. Le persone devono resistere, resistere, resistere, resistere, resistere. È l'unico modo."

Non è la prima volta che De Niro si schiera decisamente contro l'attuale presidente americano. Lo scorso maggio, durante il Festival di Cannes, l'attore aveva già chiesto di "difendere la democrazia" contro un presidente americano che aveva definito "ignorante".

