Sempre più minori nella rete dei terroristi. E' allarme nell'Ue

AGI - Sono sempre più i minori coinvolti in attività di terrorismo ed estremismo violento. Nel 2024, quasi un terzo dei sospettati di episodi di matrice terroristica nell'UE aveva meno di 20 anni, e il più giovane aveva solo 12 anni. La maggior parte di questi minori è stata collegata al terrorismo jihadista, sebbene l'estremismo violento di destra abbia guadagnato terreno, in particolare attraverso "club attivi" e reti estremiste online che diffondono contenuti violenti e costringono minori vulnerabili ad atti di autolesionismo e violenza. È quanto si legge nel documento "ProtectEU: Agenda per prevenire e contrastare il terrorismo".
Terroristi ed estremisti violenti sfruttano sempre più l'ecosistema online e le nuove tecnologie, i social media e le piattaforme di gioco per condividere contenuti dannosi, diffondere disinformazione, radicalizzarsi, raccogliere fondi e reclutare.
L'amplificazione algoritmica dei contenuti estremisti favorisce la radicalizzazione. - si legge ancora nel documento UE - Gli attori terroristici coordinano i piani su piattaforme di comunicazione crittografate end-to-end (E2EE) e finanziano le loro reti e i loro attacchi con criptovalute, asset digitali non fungibili (NFT) e "hawala digitale" (sistemi per occultare il trasferimento di denaro).
L'intelligenza artificiale generativa viene sfruttata in modo improprio per creare manuali di istruzioni per gli attacchi. La tecnologia di stampa 3D (ad esempio per la fabbricazione di armi da fuoco) e il crescente utilizzo di sistemi aerei senza pilota (UAS/droni) aggravano ulteriormente la minaccia.
L'agenda europea per contrastare il terrorismo
Basandosi su ampie consultazioni con le parti interessate e sulle recenti Conclusioni del Consiglio sul terrorismo, l'Agenda combina importanti attività in corso con nuove iniziative per stare al passo con il panorama delle minacce in rapida evoluzione. Definisce azioni specifiche per anticipare le minacce, prevenire la radicalizzazione, proteggere le persone sia online che offline, garantire risposte rapide e coordinate agli attacchi e rafforzare la lotta globale al terrorismo in linea con il diritto internazionale, compresi il diritto dei diritti umani e il diritto umanitario.