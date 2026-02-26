L'Islanda farà un referendum per decidere se aderire all'Unione Europea 

AGI - L'Islanda terrà un referendum sull'apertura dei negoziati di adesione all'Unione Europea "nei prossimi mesi". Lo ha dichiarato il primo ministro del Paese, Kristrun Frostadottir, in una conferenza stampa a Varsavia. Parlando insieme al primo ministro polacco, Donald Tusk, ha affermato che il governo "non ha ancora deciso definitivamente la data", ma che sarà "nei prossimi mesi".
Frostadottir ha aggiunto che durante i colloqui bilaterali con Tusk, i due hanno "parlato ampiamente dell'importanza di comprendere che si tratta di aprire un'opportunità" e di integrare maggiormente l'Islanda nell'UE, preservando al contempo "il rispetto per l'identità islandese all'interno dell'Europa". Ha affermato che sarebbe importante per l'Islanda vedere che la sua distinta identità artica venga "presa in considerazione", così come il suo "stile di vita o il modo in cui utilizziamo le nostre risorse".
Tusk ha affermato che sarebbe "più che felice" di vedere l'Islanda entrare a far parte del blocco, basandosi sull'esperienza della Polonia come "storia di successo" nell'integrazione europea. Ha concordato inoltre con Frostadottir sull'importanza di garantire che l'UE "dimostri rispetto" verso tutti i Paesi e "tratti allo stesso modo i Paesi più grandi e quelli più piccoli". "Sarei più che felice se l'Islanda si unisse alla nostra comunità, anche se l'UE dovesse cambiare un po' per questo, essere più flessibile, e sarei pronto a lavorare con Kristrun su questo [perché] è nel nostro interesse comune", ha detto.
Tusk ha anche fatto riferimento alla sua esperienza personale dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, sottolineando il cambiamento di atteggiamento nella società britannica a dieci anni dal referendum sulla Brexit come prova di un tardivo apprezzamento del valore dell'appartenenza all'UE. "Forse la prova migliore che ha senso discutere di integrazione è la situazione nel Regno Unito. Se chiedete alla gente sulla Brexit, gli ultimi sondaggi sono assolutamente chiari: il 65% dei britannici voterebbe per l'UE oggi; oltre l'80% dei giovani nel Regno Unito è a favore di una possibile adesione all'UE. Quindi se avete vissuto questa esperienza della Brexit, forse sapete molto meglio di altri che l'appartenenza all'UE è qualcosa di davvero prezioso", ha affermato.
Frostadottir ha risposto diplomaticamente affermando che il suo governo avrebbe "ascoltato qualunque cosa la popolazione islandese volesse fare", ma lo ha ringraziato per i suoi commenti che riconoscevano l'identità dell'Islanda. In Islanda vivono circa 30.000 polacchi, il che li rende di gran lunga la più grande comunità di stranieri del Paese.