Iran: a Ginevra 'un accordo immediato è a portata di mano'

AGI - Trapela ottimismo a Ginevra, dove sono in corso i colloqui sul nucleare tra le delegazioni di Iran e Usa. Il portavoce del ministro degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, ha definito i colloqui "seri e intensi". Il terzo round di negoziati si concentra esclusivamente sul programma nucleare di Teheran e sulla revoca delle sanzioni statunitensi contro l'Iran, ha precisato il portavoce. "L'oggetto dei negoziati è incentrato sulla questione nucleare", ha detto, aggiungendo che Teheran spingerà per la revoca delle sanzioni e per l'affermazione del diritto dell'Iran "all'uso pacifico dell'energia nucleare". La delegazione iraniana ha trasmesso queste opinioni al ministro degli Esteri dell'Oman, che sta mediando i colloqui.
Teheran: "Accordo a portata di mano"
"Se la questione principale dei negoziati è impedire all'Iran di produrre armi nucleari, ciò sarebbe in linea con la fatwa del leader supremo e con la dottrina di difesa dell'Iran, e un accordo immediato è a portata di mano", ha detto Ali Shamkhani, importante consigliere della guida suprema dell'Iran, secondo quanto riporta il Guardian. Il consigliere ha aggiunto che il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, che sta guidando i colloqui di Ginevra per Teheran, ha "sufficiente sostegno e autorità per garantire questo accordo".
Pezeshkian, non stiamo cercando di avere una bomba nucleare
L'Iran non sta "affatto" cercando di dotarsi di un'arma nucleare. Lo ha assicurato il presidente, Masoud Pezeshkian. "La nostra Guida Suprema ha già dichiarato che non avremo armi nucleari", ha detto riferendosi all'Ayatollah Ali Khamenei. Ma se l'Iran insiste che i colloqui si concentrino esclusivamente sul suo programma nucleare, gli Stati Uniti vogliono anche una riduzione del programma missilistico di Teheran e del suo sostegno ai gruppi filo-iraniani nella regione.
Trump ha accusato l'Iran di "perseguire sinistre ambizioni nucleari", sebbene Teheran abbia sempre insistito sul fatto che il suo programma sia a fini civili. Trump ha anche affermato che Teheran ha "già sviluppato missili che possono minacciare l'Europa e le nostre basi all'estero, e sta lavorando per costruire missili che presto raggiungeranno gli Stati Uniti d'America". Il ministero degli Esteri iraniano ha definito queste affermazioni "grandi bugie" e ha assicurato che la gittata massima dei suoi missili è di 2.000 chilometri. Tuttavia, il Congressional Research Service degli Stati Uniti stima che raggiungano i 3.000 chilometri, meno di un terzo della distanza dagli Stati Uniti continentali.
Prima dei colloqui di oggi, il Segretario di Stato Marco Rubio ha avvertito che l'Iran deve negoziare anche sul suo programma missilistico, definendo un eventuale rifiuto "un grosso, grosso problema".