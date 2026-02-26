Instagram, in arrivo notifiche ai genitori su ricerche a rischio dei figli

AGI - Instagram inizierà a inviare una notifica ai genitori quando i loro figli adolescenti faranno ripetute ricerche in un breve arco di tempo su suicidio o autolesionismo. Lo annuncia Meta, spiegando che gli avvisi saranno accompagnati da risorse sviluppate con il contributo di esperti per aiutare le famiglie ad affrontare conversazioni su temi delicati.
Secondo l'azienda, si tratta della prima iniziativa con cui i genitori vengono avvisati in modo proattivo in caso di ricerche ripetute su questi argomenti. Instagram già oggi blocca le ricerche riconducibili a suicidio o autolesionismo e indirizza gli utenti verso linee di supporto e risorse di aiuto. Le notifiche potranno essere attivate da ricerche che includono espressioni direttamente legate al suicidio o all'autolesionismo, frasi che indicano l'intenzione di farsi del male o termini come "suicidio" e "autolesionismo". Gli avvisi verranno inviati ai genitori via e-mail, SMS o WhatsApp (in base ai recapiti disponibili), oltre che tramite notifica nell'app solo a quanti utilizzano gli strumenti di supervisione. Toccando l'avviso si aprirà un messaggio a schermo intero con l'informazione che l'adolescente ha tentato più volte di cercare quei contenuti in poco tempo, insieme ai consigli degli esperti.
Criteri per le notifiche e cautela
Meta spiega che, per evitare un eccesso di notifiche che ne ridurrebbe l'efficacia, il criterio è stato definito dopo un'analisi delle modalità di ricerca su Instagram e un confronto con il proprio Suicide and Self-Harm Advisory Group, adottando un approccio "orientato alla cautela". Ciò significa che, in alcuni casi, un genitore potrebbe ricevere l'avviso anche senza un motivo concreto di preoccupazione.
Tempistiche e disponibilità
Il roll-out partirà nelle prossime settimane: Instagram informerà genitori e adolescenti che usano la supervisione dell'introduzione delle nuove notifiche e, a partire dalla settimana successiva, inizierà l'invio degli avvisi. La prima disponibilità riguarda Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada. L'estensione ad altri Paesi, tra cui l'Italia, è prevista nel corso dell'anno.
Notifiche future con intelligenza artificiale
Meta annuncia infine che sta sviluppando notifiche analoghe anche per avvisare i genitori nel caso in cui gli adolescenti tentino di avviare con sistemi di intelligenza artificiale conversazioni legate a suicidio o autolesionismo.