Cadavere in una Tesla a Hollywood: il cantante D4vd indagato per omicidio

AGI - Il cantante americano D4vd è finito al centro di un’indagine da parte di un gran giurì della Contea di Los Angeles per l’omicidio di una ragazza di 14 anni, il cui corpo in decomposizione è stato trovato lo scorso anno in una Tesla rimossa con il carro attrezzi dalle Hollywood Hills. I pubblici ministeri hanno definito il cantante alt-pop ventenne nato a Houston, il cui nome legale è David Burke, come l’“obiettivo” dell’indagine. Così affermano nei mandati di comparizione emessi il 15 gennaio per far testimoniare tre suoi familiari. I documenti, visti dall’agenzia Ap, erano stati secretati in California, dove l’indagine del gran giurì è stata mantenuta riservata. Ma sono stati resi pubblici a seguito di un ricorso contro i mandati presentato in Texas dalla madre, dal padre e dal fratello del cantante texano. Tutti e tre si sarebbero rifiutati di testimoniare. Il cantante potrebbe rischiare un’incriminazione per omicidio.
Il corpo, morto da tempo, di Celeste Rivas Hernandez era stato trovato l’8 settembre, un giorno dopo quello in cui avrebbe compiuto 15 anni. All’età di tredici anni, studentessa di prima media, era scomparsa da casa.
Il ritrovamento del cadavere nella Tesla e le indagini su Dvd4
La famiglia si era rivolta nel 2024 alla polizia di Lake Elsinore, un paese a un centinaio di chilometri da Los Angeles, dove Celeste viveva. Secondo il mandato giudiziario, gli investigatori, perquisendo la Tesla Model Y del 2023 in un deposito giudiziario, avevano trovato un sacco per cadaveri “coperto di insetti e con un forte odore di decomposizione”. I detective avevano appena aperto la cerniera del sacco e trovato una testa e un torso in decomposizione. “Dopo aver rimosso il sacco per cadaveri dal vano portaoggetti anteriore, è stato scoperto che le braccia e le gambe erano state separate dal corpo”, afferma il documento. “Un secondo sacco nero è stato trovato sotto il sacco per cadaveri. All’apertura del secondo sacco sono state rinvenute altre parti del corpo smembrate”.
Mistero e tour cancellato
I rappresentanti di D4vd non hanno commentato gli sviluppi della vicenda giudiziaria. Anche i rappresentanti del procuratore distrettuale non hanno risposto a una richiesta di commento. Il medico legale non ha reso pubbliche le conclusioni. Tutto resta avvolto nel mistero. La Tesla era stata rimossa con il carro attrezzi da un quartiere benestante delle Hollywood Hills dove si trovava parcheggiata, apparentemente abbandonata. Il cantante, il cui legame con la vittima non è stato reso noto dagli investigatori, era impegnato in un tour negli Stati Uniti e aveva continuato a esibirsi in diversi concerti dopo il ritrovamento del corpo. Ma alla fine ha cancellato il resto delle date e un tour europeo che sarebbe cominciato in Norvegia, dopo che il suo collegamento con il caso è venuto alla luce.
La carriera musicale di D4vd
D4vd è diventato popolare tra i fan della Gen Z per il suo mix di indie rock, R&B e lo-fi pop. È diventato virale su TikTok nel 2022 con il successo di “Romantic Homicide”, che ha raggiunto il quarto posto nella classifica Hot Rock & Alternative Songs di Billboard. Il giovane texano ha firmato con le etichette Darkroom e Interscope Records e ha pubblicato il suo Ep di debutto “Petals to Thorns” e il seguito “The Lost Petals” nel 2023.