Le parole di Trump sullo Stato dell'Unione al Fact checking

AGI - Nel suo discorso fiume sullo Stato dell'Unione, il presidente Donald Trump ha fatto una serie di affermazioni che sono state passate al vaglio dai media Usa. Il fact-checking della CNN evidenzia alcuni punti controversi:
Riguardo agli investimenti record, Trump ha affermato: "In 12 mesi, ho ottenuto impegni per oltre 18 trilioni di dollari provenienti da tutto il mondo". In realtà, il sito web della Casa Bianca indicava 9,7 trilioni di dollari per i "principali annunci di investimenti" durante il suo mandato. Un'analisi dettagliata della CNN dello scorso ottobre ha rivelato che la Casa Bianca contava migliaia di miliardi di dollari in vaghi impegni di investimento relativi al "commercio bilaterale" o allo "scambio economico", piuttosto che a investimenti diretti negli Stati Uniti. Sull'inflazione record ereditata, Trump ha dichiarato di aver ricevuto un'inflazione a livelli record e che l'ex presidente Joe Biden e i suoi alleati al Congresso "ci hanno dato la peggiore inflazione nella storia del nostro Paese". La CNN ha evidenziato che né Trump né Biden hanno ereditato o causato la peggiore inflazione nella storia degli Stati Uniti. Il tasso di inflazione annuo nell'ultimo mese intero di Biden in carica (dicembre 2024) è stato del 2,9%, e nel mese in cui Trump è subentrato (gennaio 2025) è stato del 3,0%; il tasso più recente (gennaio 2026) è del 2,4%. Il tasso ha raggiunto il massimo degli ultimi 40 anni, il 9,1%, nel giugno 2022, ma era ben lontano dal massimo storico del 23,7% del 1920. In ogni caso, il tasso è poi sceso drasticamente negli ultimi due anni e mezzo di mandato di Biden.
Economia stagnante
Trump ha affermato di aver ereditato dall'amministrazione Biden un'"economia stagnante" che ora "ruggisce come mai prima". Sebbene non esista una definizione precisa di "stagnante" o "ruggente", i fatti non corroborano l'ipotesi che abbia presieduto a un enorme boom economico dal suo ritorno in carica nel gennaio 2025. La CNN ha riferito, numeri alla mano, che l'economia statunitense è cresciuta del 2,2% nel 2025, un tasso inferiore a quello registrato in qualsiasi anno della presidenza Biden. Nel 2024 si è registrata una crescita del 2,8%. Lo shutdown nell'autunno del 2025 ha probabilmente ridotto la crescita alla fine dell'anno. Il tasso di disoccupazione, nel frattempo, è aumentato dal 4,0% di gennaio 2025 al 4,3% di gennaio 2026. Il tasso di inflazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo è sceso dal 3,0% di gennaio 2025 al 2,4% di gennaio 2026, quindi Trump ha certamente altri dati positivi da citare. Ma la sua storia sul passaggio dell'economia da morta a ruggente non è supportata dai numeri complessivi.
Tagli fiscali record
Trump ha nuovamente affermato che l'ampia agenda di politica interna da lui firmata la scorsa estate conteneva i più grandi tagli fiscali nella storia americana. La CNN ha sottolineato che il suo disegno di legge ha apportato numerose modifiche permanenti e temporanee al codice fiscale, tra cui l'eliminazione delle tasse su mance e straordinari, l'erogazione di ulteriori sgravi fiscali agli anziani e ai genitori di bambini piccoli e la possibilità per le aziende di dedurre determinati investimenti più rapidamente. I tagli fiscali ammontano a 4,8 trilioni di dollari, pari all'1,3% del prodotto interno lordo nazionale, nell'arco di un decennio, secondo l'ultima analisi del Congressional Budget Office. Tuttavia, il disegno di legge non è il più grande taglio fiscale della storia, affermano gli esperti. Secondo Chris Towner, direttore politico del Committee for a Responsible Federal Budget, si colloca al settimo posto in termini di quota del Pil dal 1918. Il più consistente fu il pacchetto fiscale del 1981 dell'ex presidente Ronald Reagan, che costò il 2,9% del Pil in quattro anni. Analogamente, la Tax Foundation ha rilevato che il disegno di legge rappresenta il sesto taglio fiscale più consistente dal 1940, in termini di quota del Pil.
Prezzi bassi della benzina
Il presidente Trump ha affermato che i prezzi della benzina sono "ora inferiori a 2,30 dollari al gallone nella maggior parte degli stati, e in alcuni posti a 1,99 dollari al gallone". Secondo l'American Automobile Association (AAA), ieri nessuno Stato ha registrato un prezzo medio della benzina inferiore a 2,37 dollari al gallone; solo due stati hanno registrato una media inferiore a 2,50 dollari al gallone. Secondo Patrick De Haan, responsabile dell'analisi petrolifera per la società GasBuddy, solo quattro stazioni in tutto il Paese con prezzi inferiori a 2 dollari (a parte gli sconti speciali) sulle circa 150.000 stazioni monitorate dalla società, quindi circa lo 0,003% del totale. Trump potrebbe, invece, giustamente affermare che i prezzi della benzina sono diminuiti durante questa presidenza. Sono scesi da una media nazionale di 3,12 dollari al gallone il giorno del suo insediamento nel gennaio 2025, secondo l'AAA, a una media nazionale di 2,95 dollari al gallone martedì.
Immigrazione e criminalità
Criticando le politiche migratorie e di confine dell'amministrazione Biden, Trump ha ripetuto che ha permesso a 11.888 assassini di entrare negli Stati Uniti come migranti, affermando: "Erano assassini, 11.888 assassini. Sono entrati nel nostro Paese". La CNN valuta che Trump stava descrivendo in modo impreciso i dati federali. Il Dipartimento della Sicurezza Interna ed esperti indipendenti hanno osservato che la cifra a cui Trump apparentemente si riferiva quando usa il numero "11.888" riguarda cittadini entrati negli Stati Uniti non solo sotto Biden, ma nel corso di diversi decenni, incluso durante la prima amministrazione Trump. Sono stati condannati per omicidio e sono ancora negli Stati Uniti mentre sono inseriti nell'"elenco dei non detenuti" dell'Immigration and Customs Enforcement, che include le persone che stanno attualmente scontando la loro pena detentiva, non in libertà come ha anche affermato Trump.
Occupazione record
Secondo Trump oggi negli Stati Uniti ci sono più persone che lavorano che mai. È vero, ma l'affermazione necessita di contesto, sottolinea la CNN: il numero di persone che lavorano tende ad aumentare nel tempo perché la popolazione statunitense tende ad aumentare nel tempo. Gli economisti affermano che esistono indicatori molto più attendibili per valutare la salute del mercato del lavoro. Il rapporto occupazione-popolazione è in leggero calo durante questo mandato presidenziale, passando dal 60,1% di gennaio 2025, mese del ritorno di Trump, al 59,8% di gennaio 2026. Il tasso di disoccupazione, che misura la disoccupazione in percentuale della forza lavoro, è aumentato, passando dal 4,0% di gennaio 2025 al 4,3% di gennaio 2026; ha raggiunto il massimo quadriennale del 4,5% a novembre, prima di attenuarsi.
Dazi doganali
Trump ha ripetuto che i dazi doganali sono "pagati da Paesi stranieri". In realtà, evidenzia la CNN, i pagamenti dei dazi doganali vengono effettuati dagli importatori negli Stati Uniti, non dai Paesi stranieri, e questi importatori spesso scaricano parte dei loro costi sui consumatori. Mentre gli esportatori stranieri a volte abbassano i prezzi per cercare di mantenere competitivi i loro prodotti, diverse analisi hanno rilevato che la stragrande maggioranza dei costi dei dazi imposti da Trump in questo periodo è coperta da una combinazione di aziende e consumatori statunitensi. In un'analisi pubblicata a febbraio, i funzionari della Federal Reserve Bank di New York hanno scritto: "Abbiamo scoperto che quasi il 90% dell'onere economico dei dazi è ricaduto su aziende e consumatori statunitensi". L'ufficio federale del bilancio del Congresso ha scritto in un rapporto di febbraio che "l'effetto netto dei dazi è quello di aumentare i prezzi al consumo negli Stati Uniti per l'intera quota del costo dei dazi sostenuta a livello nazionale (95%)", a causa di una combinazione di aumenti dei prezzi da parte delle aziende statunitensi che importano prodotti soggetti a dazi e aumenti dei prezzi da parte delle aziende statunitensi che devono affrontare una minore concorrenza estera a causa dei dazi.
Frode somali nel Minnesota
Trump ha affermato che somali residenti nel Minnesota avrebbero "saccheggiato circa 19 miliardi di dollari dai contribuenti americani. Abbiamo tutte le informazioni e, in realtà, la cifra è molto più alta". È possibile che questa cifra di "19 miliardi di dollari" venga dimostrata vera, valuta la CNN, ma finora non è stato dimostrato nulla di simile. A dicembre, un procuratore federale, Joseph Thompson, ha affermato che "metà o più" dei 18 miliardi di dollari di fondi federali fatturati da 14 servizi Medicaid in Minnesota considerati ad alto rischio di frode potrebbero essere fraudolenti. Ora sono sottoposti a una verifica di terze parti ordinata dal governatore Tim Walz. Quindi 9 miliardi di dollari non sono 19 miliardi di dollari e Thompson non ha affermato che tutte le possibili frodi siano state commesse da residenti somali; l'amministrazione di Walz ha contestato l'affermazione di Thompson.
Elezioni Usa
Trump ha affermato: "Gli imbrogli sono dilaganti nelle nostre elezioni. Sono dilaganti", chiedendo al Congresso di approvare una legge che richiedesse l'identificazione degli elettori e la prova della cittadinanza al momento della registrazione per votare. In realtà, il fact-checking controbatte che tutte le prove suggeriscono che le frodi rappresentino una percentuale minuscola dei voti espressi. Trump ha parlato di "schede elettorali per corrispondenza corrotte"; l'incidenza delle frodi è minima anche con le schede elettorali per corrispondenza, sebbene gli esperti affermino che sia leggermente superiore rispetto al voto di persona, e non ci sono basi per descriverle categoricamente come "corrotte".
Tassa previdenza sociale
Trump ha detto di aver eliminato le tasse sulla previdenza sociale, una delle sue principali promesse elettorali. L'imponente pacchetto di misure di politica interna firmato da Trump la scorsa estate ha creato un'ulteriore detrazione fiscale temporanea di 6.000 dollari all'anno per le persone di età pari o superiore a 65 anni. Ma come la stessa Casa Bianca ha implicitamente riconosciuto, milioni di beneficiari della previdenza sociale di età pari o superiore a 65 anni continueranno a pagare le tasse sui loro sussidi, e questa nuova detrazione, che scadrà nel 2028, non si applica ai beneficiari della previdenza sociale di età inferiore ai 65 anni.
Fine frodi e pareggio del bilancio federale
Trump ha affermato che l'eliminazione delle frodi nei programmi federali avrebbe portato il bilancio federale in pareggio. Una stima, la prima nel suo genere, pubblicata nel 2024 dal Government Accountability Office federale ha rilevato che ogni anno si perdono tra i 233 e i 521 miliardi di dollari a causa delle frodi. Ma il deficit di bilancio federale è arrivato a poco meno di 1,8 trilioni di dollari per l'ultimo anno fiscale, conclusosi a settembre, secondo il Dipartimento del Tesoro - più del triplo del massimo totale di frodi stimato.
Risolte otto guerre
Trump ha detto di aver posto fine a otto guerre, evidenziando il suo intervento decisivo negli affari esteri nei miei primi 10 mesi. Secondo la CNN, se Trump ha avuto un ruolo nella risoluzione di alcuni conflitti (almeno temporaneamente), la cifra è esagerata. Trump ha spiegato durante il discorso che la sua lista di presunte guerre risolte include una guerra tra Egitto ed Etiopia, ma che in realtà non si trattava di una guerra; si tratta di una lunga disputa diplomatica sul progetto di una grande diga etiope su un affluente del Nilo. La lista di Trump includeva anche un'altra presunta guerra che in realtà non si è verificata durante la sua presidenza, quella tra Serbia e Kosovo. E la sua lista includeva una guerra che coinvolgeva la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda, ma quella guerra sta continuando nonostante un accordo di pace mediato dall'amministrazione Trump nel 2025, che non è mai stato firmato dalla principale coalizione ribelle M23 impegnata nei combattimenti. La lista di Trump includeva anche un conflitto armato tra Thailandia e Cambogia, dove i combattimenti sono temporaneamente ripresi a dicembre, nonostante un accordo di pace mediato dall'amministrazione Usa all'inizio del 2025.