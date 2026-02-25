Trump: "Non permetteremo mai che l'Iran abbia un'arma nucleare"
Pur denunciando lo sviluppo di missili in grado di minacciare Europa e basi americane, Trump ha affermato di preferire una soluzione diplomatica
AGI - Il presidente Usa, Donald Trump, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione ha assicurato che all'Iran, "sponsor numero uno del terrore", "non sarà mai consentito di avere un'arma nucleare". "Sono gente terribile, hanno ucciso 32 mila manifestanti", ha aggiunto Trump, "ora stiamo negoziando, vogliono un accordo ma non avranno mai un'arma nucleare".
"Hanno già sviluppato missili che possono minacciare l'Europa e le nostre basi all'estero e stanno lavorando per costruire missili che presto raggiungeranno gli Stati Uniti d'America", ha detto Trump, che ha comunque avvertito di preferire "una soluzione diplomatica" con Teheran".