Iran: sviluppo di missili a lungo raggio 'fake news' Usa

AGI - Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, afferma che l'Iran ha intenzionalmente limitato la gittata dei suoi missili a meno di 2.000 chilometri, smentendo le affermazioni secondo cui Teheran starebbe sviluppando missili a lungo raggio in grado di raggiungere gli Stati Uniti.
Araghchi ha rilasciato queste dichiarazioni in una recente intervista a India Today, andata in onda mercoledì. L'intervista è stata probabilmente condotta prima della partenza di Araghchi per Ginevra, in Svizzera, oggi pomeriggio, per i colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti di domani. Araghchi ha affermato che l'Iran ritiene che la politica americana, anche sotto la presidenza di Donald Trump, sia stata plasmata da incomprensioni e influenze esterne piuttosto che da un impegno diretto con la società iraniana.
Le radici dell'ostilità
Araghchi ha fatto risalire le radici dell'ostilità odierna alla Rivoluzione islamica del 1979, che rovesciò lo Scià sostenuto dagli Stati Uniti e sostituì una monarchia allineata all'Occidente con la Repubblica islamica, cambiando radicalmente i rapporti dell'Iran con Washington e i suoi alleati. "Quindi, negli ultimi 47 anni, siamo stati oggetto o vittima della loro ostilità nei nostri confronti", ha detto. "Hanno provato di tutto. Hanno tentato colpi di stato diverse volte. Hanno aiutato Saddam Hussein a imporci una guerra durata otto anni. L'anno scorso, un'altra guerra. Sanzioni di ogni tipo. Pressioni massime. E hanno fallito".
Disinformazione e lobby israeliane
Araghchi ha affermato che le opinioni degli Stati Uniti sull'Iran sono state formate da narrazioni esterne piuttosto che da una comprensione diretta. "Perché non hanno informazioni reali sull'Iran e sul popolo iraniano", ha detto. "E sono alimentati da campagne di disinformazione, per lo più da parte delle lobby israeliane".
Apertura al dialogo con rispetto
Araghchi ha inoltre affermato che l'Iran resta aperto a una diversa traiettoria nelle relazioni se gli Stati Uniti cambiano la loro politica. "Credo che l'unica soluzione per dialogare sia parlare con il popolo iraniano con un linguaggio rispettoso", ha affermato. "Se provano a usare quel linguaggio, ne vedranno i risultati. E anche noi parleremo con loro con lo stesso linguaggio".
Programma missilistico e autodifesa
Il Ministro degli Esteri ha anche respinto le affermazioni secondo cui Teheran starebbe sviluppando missili a lungo raggio in grado di raggiungere gli Stati Uniti, definendo tali accuse "fake news". Ha affermato che l'Iran ha intenzionalmente limitato la gittata dei suoi missili a meno di 2.000 chilometri, che, a suo dire, sono progettati esclusivamente per la difesa e la deterrenza, non come una minaccia globale. Secondo il Ministro iraniano, Trump è diventato vittima di fake news. Ha affermato che il programma missilistico iraniano ha lo scopo di proteggere il Paese, citando l'autodifesa durante la guerra dello scorso giugno, di cui ha attribuito la colpa a Israele e agli Stati Uniti. Ha accusato Israele di essere l'unico attore nella regione a cercare il conflitto e ha affermato che l'Iran continuerà a mantenere le sue capacità difensive.