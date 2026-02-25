La Florida esegue la condanna a morte di Melvin Trotter

AGI - Un prigioniero condannato a morte per omicidio è stato giustiziato con iniezione letale nello stato della Florida, la quarta esecuzione di quest'anno negli Stati Uniti e la seconda in quello stato.
Melvin Trotter, 65 anni, fu condannato a morte per l'omicidio di una donna nel 1986. La sua sentenza è stata eseguita alle 18:15 (23:15 GMT) presso la prigione statale di Raiford, nel nord della Florida. Una giuria lo condannò nel 1987 per aver accoltellato a morte Virgie Langford, il proprietario di un negozio di alimentari di 70 anni, durante una rapina a mano armata. Trotter era nel braccio della morte per quasi 40 anni. In Florida, 19 persone hanno ricevuto un'iniezione letale nel 2025. Il governatore repubblicano Ron DeSantis, responsabile della firma delle condanne di morte, lo ha fatto più volte di qualsiasi suo predecessore dalla reintroduzione della pena di morte negli Stati Uniti nel 1976.
Esecuzioni programmate e metodi
Secondo l'ONG Death Penalty Information Center (DPIC), sono programmate nello stato per il 3 e il 17 marzo. Una è prevista anche per l'11 marzo in Texas e un'altra in Alabama il 12 marzo, quest'ultima per un detenuto nel braccio della morte che ora ha 75 anni e usa una sedia a rotelle. In totale, 47 detenuti sono stati giustiziati negli Stati Uniti lo scorso anno, il livello più alto dal 2009, quando ce n'erano 52. Del totale delle esecuzioni nel 2025, 39 sono state eseguite tramite iniezione letale, tre con plotone d'esecuzione e cinque tramite ipossia di azoto, un metodo che consiste nel pompare quel gas attraverso una mascherina, causando il soffocamento del prigioniero.
Controversie e posizioni politiche
Gli esperti dell'ONU hanno denunciato l'uso dell'azoto come metodo crudele e disumano. La pena di morte è stata abolita in 23 dei 50 stati del paese, mentre altri tre (California, Oregon e Pennsylvania) mantengono moratorie sulla sua applicazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump difende la pena capitale e, nel suo primo giorno in carica, ha chiesto che il suo uso venga ampliato "per i crimini più spregevoli".