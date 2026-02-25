L'appartamento di Parigi di Epstein decorato con decine di foto di donne nude

AGI - L'appartamento parigino del predatore sessuale statunitense Jeffrey Epstein era decorato con decine di fotografie di donne nude, oggetti insoliti come un teschio umano e immagini che ritraevano il finanziere accanto a personalità quali Bill Clinton, Michael Jackson o persino mentre salutava papa Giovanni Paolo II. Nell'abitazione sono stati trovati anche un teschio di tricheco e un elefante imbalsamato, tra altri oggetti eccentrici.
I dettagli sul contenuto dell'immobile sono stati divulgati dall'emittente francese BfmTv, che ha avuto accesso alle informazioni raccolte dalla polizia durante una perquisizione effettuata nel settembre 2019 dopo la morte di Epstein in carcere nel lussuoso appartamento situato al numero 22 di Avenue Foch, a Parigi. Le fotografie di donne erano distribuite nei vari ambienti dell'abitazione, che si estende su circa 800 metri quadrati, anche in spazi come i bagni.
Secondo Bfm, nella casa erano presenti circa 150 cornici con fotografie, di cui 98 raffiguranti donne e 65 con soggetti nudi. Alcune immagini mostravano Epstein circondato da donne nude in spiaggia, nel suo salone per massaggi o durante vacanze. In diversi scatti le donne apparivano a volto scoperto, talvolta in pose provocanti, mentre in altri casi si trattava di primi piani di parti intime.
Nuove indagini in Francia
In Francia, la procura ha deciso questo mese di aprire nuove indagini sulle ramificazioni locali del caso Epstein, sia per possibili reati sessuali commessi nel Paese sia per eventuali illeciti finanziari. Sono stati nominati cinque magistrati per supervisionare le operazioni: tre per i reati sessuali e due per gli aspetti economici e finanziari.
Parigi compare frequentemente negli ultimi documenti pubblicati dal dipartimento di Giustizia americano, poiché l'imprenditore trascorreva nella capitale francese diverse settimane ogni anno. Tra le figure francesi maggiormente coinvolte dalle rivelazioni figurano l'ex ministro socialista Jack Lang, che a causa dello scandalo si è dimesso dalla presidenza dell'Istituto del Mondo Arabo, e il diplomatico Fabrice Aidan.
Lang e sua figlia Caroline sono oggetto di un'indagine preliminare per "frode fiscale aggravata e riciclaggio" in relazione a presunti rapporti finanziari con Epstein tramite una società nelle Isole Vergini. Aidan avrebbe invece avuto relazioni personali con Epstein tra il 2010 e il 2017, in particolare attraverso scambi di informazioni diplomatiche e alcune transazioni finanziarie.
Tra i francesi citati nei documenti figura anche l'agente di modelle Daniel Siad, indicato come possibile reclutatore di vittime per Epstein. Inoltre, presso la procura di Parigi è stata presentata una denuncia contro il direttore d'orchestra Frédéric Chaslin, anch'egli menzionato nei documenti, per presunti atti di molestie sessuali commessi nel 2016.