Per la prima volta i semi di ulivo custoditi in banca

AGI - L'ulivo è in viaggio verso l'Artico per trovare rifugio nella più grande banca dei semi del mondo. La prossima settimana una delle specie arboree più antiche, longeve e simboliche del bacino del Mediterraneo entrerà per la prima volta nello Svalbard Global Seed Vault (Norvegia) per scopi di conservazione. La speranza che non si trovi mai ad affrontare una minaccia climatica o ambientale che ne richieda l'allontanamento dall'arcipelago artico.
Una delegazione guidata dal Consiglio Oleicolo Internazionale (Coi) sarà responsabile del deposito dei campioni di albero all'ingresso dello Svalbard Global Seed Vault. La spedizione è stata resa possibile in parte grazie al lavoro dei ricercatori che hanno selezionato semi da esemplari vivi nella collezione della banca del germoplasma dell'ulivo dell'Università di Cordova e da esemplari selvatici raccolti dall'Università di Granada.
Pablo Morello, un esperto dell'Università di Cordova, ha dichiarato di aver selezionato 50 importanti varietà di olivo tra le 700 della loro collezione, insieme ad altre a rischio di estinzione provenienti da altre parti dell'Andalusia e delle Isole Canarie. In totale, hanno inviato 500 semi, una "rappresentazione di un pool genetico di come sarebbe l'olivo coltivato", perché, ha spiega l'esperto, "se si verificasse un cataclisma e tutti gli ulivi venissero spazzati via, sarebbe possibile disporre di materiale di reimpianto con buone caratteristiche per ottenere nuove varietà per il futuro". Nel processo, i tecnici non solo hanno dovuto raccogliere una grande quantità di semi, selezionarli e lavorarli, essiccandoli per eliminare l'umidità e garantirne la vitalità a lungo termine. Sono stati inoltre effettuati test di germinazione presso il Centro di Risorse Genetiche Vegetali di Madrid e i semi sono stati inseriti in apposite buste all'interno di scatole predisposte per il trasporto e lo stoccaggio.
L'aspetto burocratico e il progetto Gen4Olive
Un altro aspetto altrettanto importante del lavoro è stato quello burocratico, nell'ambito di un'iniziativa nata dal progetto Gen4Olive, finanziato dall'Unione Europea, che ha coinvolto stakeholder come il ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione, il Consiglio Nazionale delle Ricerche Spagnolo (Csic) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao). "Si tratta di una pietra miliare perché non è mai stato fatto prima. Non conosco specie legnose che siano state coltivate. La maggior parte dei semi conservati proviene da specie erbacee. Facendo questo con le varietà di ulivo coltivate, stiamo aprendo la strada all'inclusione di altre specie in questo tipo di depositi", ha affermato Morello.
Il trattato internazionale e il ruolo del Coi
Il responsabile della Tecnologia Olearia del Coi, Juan Antonio Polo, ha spiegato che l'olivo non è incluso nell'elenco delle colture coperte dal Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Il trattato consente ad altre colture di accedere al sistema multilaterale per lo scambio di materiale genetico, che richiede la partecipazione di banche internazionali del germoplasma (banche dei semi), come è accaduto nel 2024 con l'istituzione della prima banca dei semi di olivo, situata a Cordova. "È da lì che è nata l'idea di sfruttare le infrastrutture del governo norvegese", ha commentato Polo, che ha sottolineato "lo sforzo collaborativo tra tutte le parti". Il Coi sta coordinando una strategia globale per la conservazione del materiale genetico dell'olivo, al fine di facilitare lo scambio tra le banche del germoplasma.
Un momento storico per la conservazione globale
Il segretario del trattato, Kent Nnadozie, ha descritto il primo deposito di semi di ulivo nella Banca Mondiale delle Svalbard come un "momento storico", poiché "uno degli alberi coltivati più antichi al mondo sarà protetto nell'ambito del sistema globale per la conservazione della diversità delle colture". "L'ulivo è profondamente legato alla cultura mediterranea ed è una coltura sempre più importante in tutto il mondo. La sua inclusione nella Banca Mondiale è sia altamente simbolica che pratica, poiché rafforza la preparazione globale contro i cambiamenti climatici, i parassiti, le malattie e altre crisi che potrebbero minacciarne la produzione", ha aggiunto. Entro il 2025, a livello globale erano state registrate 5,8 milioni di accessioni di materiale in stato di conservazione, di cui il 44% era disponibile per il sistema multilaterale, più del doppio rispetto al 2013, a dimostrazione di "una crescente partecipazione e fiducia nel sistema", ha concluso.