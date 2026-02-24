L'appello di Zelensky a Trump: 'Si schieri con noi'
Ucraina: 4 anni di guerra, l'appello di Zelensky a Trump "si schieri con noi"

Il leader di Kiev: "Putin non ha vinto, faremo di tutto per una pace giusta"
Zelensky
Afp - Zelensky
AGI - Volodymyr Zelensky ha invitato il suo omologo Donald Trump a schierarsi dalla parte dell'Ucraina, che oggi entra nel suo quinto anno di guerra con la Russia. Gli Stati Uniti "devono schierarsi dalla parte di un Paese democratico che combatte contro una sola persona", ha affermato, riferendosi al presidente russo Vladimir Putin, durante una intervista rilasciata alla Cnn nel palazzo presidenziale di Kiev, alla vigilia del quarto anniversario del conflitto innescato dall'invasione russa del 24 febbraio 2022.

Il presidente degli Stati Uniti sta esercitando sufficiente pressione su Vladimir Putin per cercare di porre fine alla guerra? "No", ha semplicemente detto Zelensky. "Se gli diamo tutto quello che vuole, perderemo tutto, ognuno di noi. Dovremo fuggire o diventare russi".

1000x1000
Ucraina: 2025 annus horribilis, pesa la svolta di Trump
Il direttore dell'Ukrainian Institute of Politics, Ruslan Bortnik, valuta con l'AGI l'impatto del primo anno dell'amministrazione Usa sul conflitto

"Putin doveva prendere Kiev in tre giorni, oggi sono 4 anni"

"Oggi sono esattamente quattro anni da quando Putin avrebbe dovuto prendere Kiev in tre giorni", si legge i un messaggio Zelensky. "E questo dice molto sulla nostra resistenza, su come l'Ucraina ha combattuto per tutto questo tempo. Dietro queste parole ci sono milioni dei nostri cittadini, grande coraggio, duro lavoro, resistenza e il lungo cammino che l'Ucraina percorre dal 24 febbraio", aggiunge.

n veterano dell'esercito ucraino siede su una panchina in una stazione della metropolitana, davanti a vagoni vuoti, durante le massicce interruzioni di corrente a Kiev
Come l’Ucraina resiste economicamente dopo quattro anni di guerra
La guerra stende l’economia ucraina: il sostegno finanziario internazionale evita il collasso, ma il ritmo di crescita resta in calo

"Putin non ha vinto, faremo di tutto per una pace giusta"

"Ricordando l'inizio dell'invasione e guardando a oggi, abbiamo tutto il diritto di dire: abbiamo difeso l'indipendenza, non abbiamo perso la nostra statualità, Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha spezzato gli ucraini, non ha vinto questa guerra. Abbiamo preservato l'Ucraina e faremo tutto per ottenere pace e giustizia. Gloria all'Ucraina!", ha inoltre dichiarato il presidente ucraino su X.

Un soldato ucraino
Dalle trincee ai droni, la nuova guerra di Kiev
Velivoli senza pilota, guerra elettronica per disturbare i segnali radio e armi di nuova generazione rendono, a detta di molti analisti, l'Ucraina un laboratorio della guerra del futuro 
