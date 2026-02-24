L'appello di Zelensky a Trump: 'Si schieri con noi'

AGI - Volodymyr Zelensky ha invitato il suo omologo Donald Trump a schierarsi dalla parte dell'Ucraina, che oggi entra nel suo quinto anno di guerra con la Russia. Gli Stati Uniti "devono schierarsi dalla parte di un Paese democratico che combatte contro una sola persona", ha affermato, riferendosi al presidente russo Vladimir Putin, durante una intervista rilasciata alla Cnn nel palazzo presidenziale di Kiev, alla vigilia del quarto anniversario del conflitto innescato dall'invasione russa del 24 febbraio 2022.
Il presidente degli Stati Uniti sta esercitando sufficiente pressione su Vladimir Putin per cercare di porre fine alla guerra? "No", ha semplicemente detto Zelensky. "Se gli diamo tutto quello che vuole, perderemo tutto, ognuno di noi. Dovremo fuggire o diventare russi".
"Putin doveva prendere Kiev in tre giorni, oggi sono 4 anni"
"Oggi sono esattamente quattro anni da quando Putin avrebbe dovuto prendere Kiev in tre giorni", si legge i un messaggio Zelensky. "E questo dice molto sulla nostra resistenza, su come l'Ucraina ha combattuto per tutto questo tempo. Dietro queste parole ci sono milioni dei nostri cittadini, grande coraggio, duro lavoro, resistenza e il lungo cammino che l'Ucraina percorre dal 24 febbraio", aggiunge.
"Putin non ha vinto, faremo di tutto per una pace giusta"
"Ricordando l'inizio dell'invasione e guardando a oggi, abbiamo tutto il diritto di dire: abbiamo difeso l'indipendenza, non abbiamo perso la nostra statualità, Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha spezzato gli ucraini, non ha vinto questa guerra. Abbiamo preservato l'Ucraina e faremo tutto per ottenere pace e giustizia. Gloria all'Ucraina!", ha inoltre dichiarato il presidente ucraino su X.