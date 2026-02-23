In 4 anni l'Europa ha versato all'Ucraina più di 194 miliardi

AGI - Ursula von der Leyen in Ucraina insieme al presidente del Consiglio europeo António Costa. Il viaggio a Kyiv della presidente della Commissione Europea arriva alla vigilia del quarto anniversario dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia. "Nonostante scarsi guadagni territoriali e perdite enormi, la Russia continua a portare avanti la sua guerra illegale e non provocata, causando sofferenze alla popolazione civile innocente" si legge in una nota della Commissione "con l'inverno che stringe nuovamente la sua morsa sul Paese, la Russia tenta ancora una volta di piegare l'Ucraina colpendone sistematicamente le infrastrutture energetiche, lasciando milioni di persone al buio e al freddo. Più che mai, l'Europa resta al fianco dell'Ucraina, e questa visita intende anche sottolineare il nostro ampio sostegno al nostro coraggioso partner e vicino".
Il sostegno dell'UE all'Ucraina è stato costante. Dall'invasione russa del 2022, l'Europa ha fornito 194,9 miliardi di euro di aiuti all'Ucraina, di cui 70 miliardi in assistenza militare. Inoltre, il prestito da 90 miliardi di euro proposto dalla Commissione, sulla base dell'accordo raggiunto dal Consiglio europeo, garantirà un sostegno finanziario continuo all'Ucraina per il 2026 e il 2027. La difesa dell'Ucraina è anche uno dei pilastri del nuovo strumento europeo per la difesa da 150 miliardi di euro - la Security Action for Europe.
Sostegno energetico e umanitario dell'UE
La maggior parte dei 19 stati membri che hanno aderito all'iniziativa ha incluso progetti congiunti con l'Ucraina nei propri piani di difesa. L'Ucraina ha ricevuto dall'UE quasi 3 miliardi di euro per la sicurezza energetica. In vista dell'inverno, la Commissione ha mobilitato oltre 900 milioni di euro per acquisti d'emergenza di gas in Ucraina, e la capacità di esportazione di elettricità dall'UE verso l'Ucraina è attualmente al livello massimo. Finora l'UE ha inoltre fornito più di 157.000 tonnellate di aiuti, inclusi 1.000 generatori solo nell'ultimo mese.
Agenda della visita e incontri chiave
Domani, la presidente von der Leyen e il presidente Costa parteciperanno alla cerimonia ufficiale di commemorazione dei quattro anni di guerra. Visiteranno anche un'infrastruttura energetica danneggiata dagli attacchi missilistici russi. I due presidenti terranno poi un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. I leader parteciperanno inoltre a una riunione della Coalition of the Willing, che si terrà a Kyiv. L'incontro riafferma l'impegno dei 35 Paesi partecipanti a sostenere l'Ucraina nel raggiungimento di una pace duratura e solida, garantendo la sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa.
Altre visite di commissari europei
Il commissario per l'Energia e l'Edilizia abitativa, Dan Jørgensen, viaggerà insieme alla presidente von der Leyen verso Kyiv. La commissaria per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, e la commissaria per l'Allargamento, Marta Kos, si recheranno anch'esse a Kyiv la prossima settimana.