Gli Usa completeranno il ritiro dalla Siria entro un mese

AGI - Le forze statunitensi che hanno guidato la coalizione contro il gruppo Stato Islamico completeranno il ritiro dalla Siria entro un mese. Lo hanno detto all'AFP tre fonti, mentre le truppe iniziavano a lasciare un'importante base. Il ritiro avviene mentre il governo siriano ha esteso il suo controllo al nord-est del Paese, precedentemente controllato dalle forze curde alleate degli Stati Uniti, e si è formalmente unito alla coalizione contro l'ISIS. Ciò avviene anche quando i media statali siriani hanno riferito che quattro membri del personale di sicurezza siriano sono stati uccisi in un attacco dell'ISIS nella città settentrionale di Raqa, che è stata recentemente riportata sotto il controllo del governo centrale dalle forze curde. Nelle ultime due settimane le forze americane si sono già ritirate da altre due basi: Al-Tanf nel sud-est e Shadadi nel nord-est. "Entro un mese si saranno ritirati dalla Siria e non ci sarà più alcuna presenza militare nelle basi", ha affermato un funzionario del governo siriano, mentre una fonte curda ha confermato la tempistica.
Tutti i funzionari che hanno parlato con l'AFP hanno chiesto di rimanere anonimi perché non sono autorizzati a parlare con i media. Oggi gli Stati Uniti hanno iniziato a ritirarsi da un'importante base in una regione nord-orientale ancora sotto il controllo delle forze curde, che il mese scorso hanno concordato di integrare le loro istituzioni con Damasco. Una squadra dell'AFP ha visto un convoglio di decine di camion carichi di veicoli blindati e strutture prefabbricate su una strada che collega la base di Qasrak, nella provincia di Hasakeh, al confine con l'Iraq.
La minaccia persistente dell'ISIS
Con le forze curde in prima linea, l'ISIS è stato sconfitto territorialmente nel 2019, ma conserva cellule dormienti e sabato il gruppo ha esortato i suoi jihadisti a combattere le autorità siriane. L'agenzia di stampa ufficiale siriana SANA ha citato una fonte della sicurezza secondo cui "quattro membri delle forze di sicurezza interna" sono stati uccisi in un attacco attribuito all'ISIS. Il ministero degli Interni siriano ha affermato che "l'attacco terroristico" ha preso di mira un posto di blocco e che un aggressore è stato ucciso.