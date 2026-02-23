La misteriosa lumaca gigante comparsa sulle spiagge della Florida

AGI - Sulla spiaggia di Destin, lungo il Panhandle della Florida, un uomo comincia a riprendere il bagnasciuga con il cellulare. Davanti a lui, tra la sabbia bagnata e la risacca del Golfo del Messico, si muove lentamente una creatura che sembra uscita dal libro 'Animali fantastici: dove trovarli' di J. K. Rowling: un corpo allungato, molle, con qualcosa di simile a una conchiglia e movimenti che ricordano a tratti una lumaca, a tratti una medusa.
Nel video, pubblicato sui social con la didascalia “most weird snail looking animal seen at the beach in Florida”, si sentono risate nervose, commenti a mezza voce, qualcuno che si avvicina e poi indietreggia, incerto se toccare o no. Le immagini cominciano a circolare velocemente: nel giro di poche ore vengono rilanciate da pagine dedicate a curiosità marine e da profili che raccolgono “stranezze dal mondo".
La creatura misteriosa e le reazioni degli utenti
Molti utenti giurano di non aver mai visto nulla del genere pur vivendo da anni sulla costa della Florida, altri raccontano di aver trovato “creature simili” in passato, ma mai così grandi o in quella zona. Sotto al video, i commenti si susseguono alimentati da sentimenti diverso, spesso contrastanti. C’è chi scrive di essere “terrorizzato e affascinato allo stesso tempo”, chi chiede se l’animale sia velenoso e se sia sicuro lasciare i bambini giocare sul bagnasciuga. Qualcuno evoca i “mostri marini” delle leggende locali, altri tirano in ballo i cambiamenti climatici e le correnti alterate, convinti che “il mare stia sputando fuori cose che prima restavano in profondità”.
La caccia al nome e le ipotesi degli esperti
Come spesso accade in questi casi, parte la caccia al nome: biologi marini “da tastiera”, appassionati di fauna costiera e semplici curiosi iniziano a proporre identificazioni. Spuntano ipotesi di nudibranchi, di rari molluschi di profondità spinti a riva dalle mareggiate, di specie note ma pochissimo raccontate al grande pubblico, perché considerate troppo “banali” per finire sui giornali.
Altri strani ritrovamenti sulle spiagge di Destin
In altri thread, dedicati proprio a strani ritrovamenti sulle spiagge di Destin, c’è chi ricorda che nella zona non è raro imbattersi in creature gelatinose e “inquietanti”, dai piccoli 'vermi di sabbia' ai crostacei chiamati sand flea fino a particolari lumache di mare.
Le spiegazioni degli esperti e il mistero che resta
Alcuni biologi interpellati da siti di divulgazione e pagine specializzate suggeriscono che si tratti verosimilmente di una lumaca di mare o di una specie di gasteropode marino che vive normalmente in acque più profonde e che occasionalmente viene trascinato a riva da correnti o maree eccezionali. Non c’è nulla di “mostruoso”, spiegano, ma solo l’incontro raro – e per questo scioccante – tra il mondo invisibile del fondale e quello turistico delle spiagge bianchissime della Florida. Il fatto, però, che non esista una risposta immediata e univoca, e che l’animale non sia immediatamente riconoscibile neppure da molti residenti, mantiene una quota di mistero.
Il mare e il suo mistero in luoghi iper-turistici
La creatura filmata a Destin diventa così il simbolo di una sensazione più ampia: la consapevolezza che, anche in un luogo iper-fotografato e iper-turistico, il mare conserva ancora la capacità di sorprenderci, di inquietarci, di ricordarci che sotto la superficie c’è un universo che vediamo solo quando qualcosa, per caso, si spinge fino ai nostri piedi.