Scandalo Epstein, arrestato l'ex ministro britannico Mandelson

Dopo l'ex principe Andrea, anche Peter Mandelson è finito in arresto per il caso Epstein. L'ex ministro ed ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti è stato fermato per abuso d'ufficio, a quanto riporta Sky News, che ha mostrato le immagini di Mandelson mentre lasciava la sua abitazione e saliva su un'auto di Scotland Yard.
"La polizia ha arrestato un uomo di 72 anni con l'accusa di negligenza nei suoi doveri ufficiali", si legge in un comunicato della polizia, senza specificare l'identità del sospettato come è consuetudine nel Regno Unito.
I documenti su Mandelson e l'indagine
La prima tranche di documenti relativi alla nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti sarà pubblicata a inizio marzo. Il segretario capo del primo ministro Darren Jones ha dichiarato alla Camera dei Comuni che i funzionari stanno esaminando i documenti relativi a Peter Mandelson. Secondo quanto riferito da Sky News, il governo pubblicherà i documenti in tranche man mano che saranno pronti, piuttosto che tutti in una volta alla fine del processo. Jones ha spiegato che uno dei documenti è oggetto dell'indagine in corso della Polizia metropolitana su Lord Mandelson e che quindi verrà pubblicato in un secondo momento, previa consultazione con la polizia.
Il voto parlamentare e la critica al governo
I parlamentari britannici hanno votato all'inizio di febbraio per obbligare il governo a pubblicare tutti i documenti relativi alla nomina di Lord Mandelson - implicato nello scandalo del finanziere pedofilo Epstein - ad ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti, nonché al suo periodo come capo missione. Tuttavia, qualsiasi documento che il governo ritenga possa avere un impatto sulla sicurezza nazionale o sulle relazioni internazionali del Regno Unito sarà deferito a una commissione parlamentare indipendente per valutare eventuali omissis. Sky News ha appreso che il voto riguarda migliaia di documenti. In risposta all'annuncio di Jones, il ministro ombra conservatore Mike Wood ha criticato il tempo impiegato dal governo per pubblicare i Mandelson Files. "I progressi del governo procedono con l'urgenza di un bradipo stanco in un lunedì festivo", ha affermato.