Nordcorea, Kim Jong-un rieletto capo del Partito dei Lavoratori

AGI - Il leader nordcoreano, Kim Jong Un, è stato rieletto segretario generale del Partito dei Lavoratori al potere durante il suo nono congresso, secondo quanto riportato dai media statali. La decisione è stata presa domenica, quarto giorno del congresso, "in conformità con la volontà incrollabile e il desiderio unanime di tutti i delegati" durante la riunione del Partito dei Lavoratori di Corea, ha riportato la Korean Central News Agency (KCNA).
Nel suo discorso di apertura al congresso, giovedì Kim si era impegnato a migliorare gli standard di vita nonostante le difficoltà economiche che attanagliano la sua nazione colpita dalle sanzioni. "Oggi, il nostro partito si trova ad affrontare compiti storici difficili e urgenti: promuovere lo sviluppo economico e innalzare il tenore di vita del popolo, e trasformare tutte le sfere della vita statale e sociale il più rapidamente possibile", ha affermato Kim. All'ultimo congresso del partito, nel 2021, Kim aveva fatto un'ammissione estremamente insolita, riconoscendo che erano stati commessi errori "in quasi ogni ambito" dello sviluppo economico.
Le congratulazioni e il sostegno di Xi Jinping
Xi Jinping si è congratulato con Kim Jong-un per la sua rielezione a segretario del Partito dei Lavoratori, gesto simbolico che rafforza comunque il suo ruolo di leader della Nord Corea e rilancia le relazioni amichevoli con il Paese. In particolare Xi parla di grande fiducia e sincero appoggio a Piongyang.