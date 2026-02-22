Uomo armato tenta di entrare in residenza Trump a Mar-a-Lago

AGI - Il Servizio di Sicurezza della Casa Bianca ha ucciso a colpi di arma da fuoco un uomo che ha tentato di intrufolarsi in un'area protetta nel resort "Mar-a-Lago" a Palm Beach, in Florida. Lo rendono noto le autorità locali.
L'individuo, poco più che ventenne - riferisce il Secret Service - è stato visto presso il cancello nord della proprietà di Mar-a-Lago, residenza privata del presidente americano, Donald Trump, "con in mano quello che sembrava essere un fucile da caccia e una tanica di carburante". Al momento del fatto non c'erano persone protette dai Servizi segreti presenti sul posto.
La dinamica dell'intervento e la dichiarazione ufficiale
"Questa mattina, due agenti speciali dei Servizi segreti e un vice sceriffo di Palm Beach sono stati coinvolti in una sparatoria mentre intervenivano da un individuo armato a uno dei cancelli di Mar-a-Lago. Le informazioni preliminari indicano che l'individuo era armato con un fucile da caccia e in possesso di una tanica di benzina; gli agenti e il vice sceriffo hanno sparato per fermare la minaccia". Lo ha dichiarato in conferenza stampa Rafael Barros, l'Agente speciale responsabile del Secret Service di Miami.
"Vogliamo essere chiari: il presidente degli Stati Uniti non si trovava nello stato della Florida, e questa è ancora un'indagine in corso da parte dell'FBI", ha aggiunto. Nessuno degli agenti è rimasto ferito.
Lo sceriffo della contea di Palm Beach, Ric Bradshaw, ha raccontato in conferenza stampa: "All'1.30 di questa mattina la squadra di sicurezza ha scoperto che un individuo si era introdotto nel perimetro interno di Mar a Lago. Un vice sceriffo e due agenti dei Servizi segreti si sono recati in quella zona per indagare. Si sono trovati davanti un uomo bianco che portava con se' una tanica di benzina e un fucile. Gli è stato ordinato di gettare via i due pezzi di equipaggiamento che aveva con se'. A quel punto, ha posato la tanica di benzina e ha sollevato il fucile in posizione di tiro. A quel punto, il vice e i due agenti dei servizi segreti hanno sparato e neutralizzato la minaccia. L'uomo è deceduto sul posto".
Lo sceriffo ha mostrato quindi ai giornalisti "una foto del fucile e della tanica di benzina".