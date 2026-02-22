Nuova Caledonia, surfista ucciso da un attacco di squalo

AGI - In Nuova Caledonia, in una baia di Noumea è stato ritrovato il corpo senza vita di un surfista, rimasto probabilmente vittima di un attacco di squalo. Lo hanno riferito il procuratore e l'ufficio del sindaco. La scoperta è avvenuta poco dopo le 17:30 (ora locale) grazie a un'imbarcazione da diporto che ha lanciato l'allarme.
Evacuata la spiaggia
La spiaggia di Anse-Vata, nel sud di Noumea, è stata evacuata per facilitare il lavoro delle squadre di soccorso, che invitano alla massima cautela. Il procuratore di Noumea, Yves Dupas, ha dichiarato che sarà avviata un'indagine sulla causa della morte dell'uomo, nato nel 1970. Verrà eseguita un'autopsia con l'assistenza di uno specialista in squali.
Verrà ascoltato anche un testimone. "Non sappiamo ancora come si è svolto l'attacco. Stiamo cercando di determinarne le circostanze", ha detto Yves Dupas. Questo attacco si è verificato dopo le piogge particolarmente intense degli ultimi giorni, un fenomeno che aumenta il rischio di presenza di squali vicino alla costa.
I precedenti nel 2023
Anse-Vata è una delle baie più popolari di Noumea per gli appassionati di sport acquatici. All'inizio del 2023, si sono verificati tre incidenti nel giro di poche settimane nella stessa zona. Un turista australiano ha perso la vita in uno di questi attacchi. Secondo un recente rapporto stilato dall'International Shark Attack File, lo scorso anno gli attacchi non provocati di squali all'uomo sono aumentati di circa il 50%.