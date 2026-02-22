Messico nel caos dopo la morte di “El Mencho”: scontri tra narcos ed esercito

AGI - Caos in Messico dopo l'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", capo del cartello Jalisco Nueva Generacion e tra i narcotrafficanti più ricercati del Paese. In almeno undici Stati, secondo i media locali, le organizzazioni criminali hanno bloccato le autostrade con veicoli dati alle fiamme, per impedire l'avanzata dell'esercito, il che fa supporre che l'operazione non avesse come unico obiettivo Oseguera, ucciso dalle forze di sicurezza, ma sia molto più estesa.
Commando dei narcos hanno fatto irruzione nell'aeroporto di Guadalajara, capitale dello Stato di Jalisco, dove sono in corso scontri a fuoco tra cartelli della droga e forze di sicurezza. Video diffusi sulle reti sociali mostrano i passeggeri fuggire dallo scalo in preda al panico mentre si sentono colpi di arma da fuoco.
Scontri e operazioni in corso
Altri filmati provenienti da Puerto Vallarta, importante snodo del narcotraffico nel Jalisco, mostrano incendi e colonne di fumo. In questa città, secondo i media locali, sarebbe in corso un'evasione di massa dalla prigione di Ixtapa. Più a Nord, a San Juan de Los Lagos, i narcos avrebbero attaccato una base della guardia nazionale. Il governo messicano ha diffuso una nota nella quale ordina la chiusura dello spazio aereo sopra Tapalpa, sempre nello Stato di Jalisco, dove i Black Hawks dell'aviazione messicana starebbero fornendo supporto aereo alle forze di terra e bombardando i convogli dei narcotrafficanti. Non esiste ancora una stima delle vittime.
Blocchi stradali precedenti l'operazione
Prima dell'operazione, scrive El Universal, erano stati segnalati blocchi stradali e incendi di veicoli in diverse parti del Paese nel tentativo di fermare le forze di sicurezza negli stati di Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas e Tamaulipas.
Il passato criminale di El Mencho
"El Mencho" era coinvolto nel narcotraffico dal 1990. Nel 1994, la Corte Distrettuale degli Stati Uniti della California Nord aveva condannato Oseguera a tre anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di eroina. Dopo la sua liberazione, il narcotrafficante era tornato in Messico, dove aveva lavorato come agente di polizia a Cabo Corrientes e Tomatlán, Jalisco. In seguito l'uomo aveva lasciato le forze dell'ordine e si era unito al cartello Milenio.
La taglia su El Mencho e altri boss
Gli Stati Uniti, che avevano offerto una ricompensa di 15 milioni di dollari per la cattura di "El Mencho" uno dei più importanti boss del narcotraffico uccisi dopo l'arresto dei fondatori del cartello di Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "Mayo" Zambada, attualmente detenuti negli Stati Uniti.
Il cartello Jalisco Nueva Generación
Il cartello Jalisco Nueva Generacion si era formato nel 2009 ed era diventato una delle organizzazioni criminali più violente del Messico, etichettata come organizzazione terroristica da Washington, che lo accusa di traffico di cocaina, eroina, metanfetamina e fentanyl.
Allerta del Dipartimento di Stato americano
Il Dipartimento di Stato americano ha diramato un avviso urgente ai cittadini americani affinché si mettano al riparo, dopo i disordini scoppiati per l'arresto del boss della droga Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', capo del cartello Jalisco Nueva Generacion. Nell'allerta, su TravelGov, si indicano in particolare lo stato di Jalisco (inclusi Puerto Vallarta, Chapala, e Guadalajara), lo stato di Tamaulipas (inclusi Reynosa e altri comuni), gli stati di Michoacán, Guerrero e Nuevo León.
Raccomandazioni per i cittadini statunitensi
"A causa delle operazioni di sicurezza in corso e dei relativi blocchi stradali, e delle attività criminali, i cittadini statunitensi nelle località nominate dovrebbero mettersi al riparo fino a nuovo avviso", si legge.
Sospensione voli Air Canada
Air Canada ha annunciato la sospensione dei voli da e per l'aeroporto di Puerto Vallarta, in Messico, per i violenti scontri tra forze dell'ordine e bande armate divampati dopo l'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', capo del cartello Jalisco Nueva Generacion. "Air Canada ha temporaneamente sospeso le operazioni oggi. Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali", si legge in una nota ufficiale della compagnia aerea.
Situazione all’aeroporto verso la normalità
Sta tornando alla normalità la situazione nell'aeroporto di Guadalajara, nello Stato di Jalisco, teatro di momenti di tensione mentre sono in corso scontri tra narcos ed esercito in seguito all'uccisione del boss del narcotraffico Nemesio Oseguera Cervantes, detto "El Mencho". Lo riferisce ai media messicani la polizia, secondo la quale le scene di panico tra i passeggeri sono state frutto di una "psicosi" in quanto i combattimenti non avrebbero coinvolto l'interno del terminale. Le immagini diffuse dai media locali mostrano nondimeno colonne di fumo levarsi dai dintorni dello scalo.
Numerosi passeggeri hanno riferito a 'El Universal' di essere rimasti bloccati sugli aerei senza poter scendere. Secondo la polizia, le operazioni aeroportuali stanno tornando alla normalità sotto la supervisione della Guardia Nazionale.