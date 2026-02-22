Khamenei prepara piani di emergenza in caso di sua uccisione
Iran, Khamenei prepara piani di emergenza in caso di sua uccisione
Home>Estero

Iran, Khamenei prepara piani di emergenza in caso di sua uccisione

Secondo il New York Times l’Ayatollah Khamenei ha impartito istruzioni su come garantire la continuità del potere iraniano in caso di sua morte durante eventuali attacchi statunitensi o israeliani
L'Ayatollah Ali Khamenei
Afp - L'Ayatollah Ali Khamenei
iran Ali Khamenei
di lettura

AGI - La Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha dato istruzioni ai suoi collaboratori più anziani su come comportarsi in caso di sua uccisione in potenziali attacchi statunitensi o israeliani. Lo rivela il New York Times che fa riferimento all'esistenza di piani di emergenza che includono anche ordini di successione a più livelli e catene di comando di emergenza.

ADV

Secondo il rapporto del NYT, al culmine delle proteste nazionali del mese scorso e in un contesto di crescenti minacce di intervento militare da parte degli Stati Uniti, Khamenei ha promosso il fedele Ali Larijani - ex comandante delle Guardie Rivoluzionarie e politico veterano - a un ruolo di governo centrale, ponendolo di fatto al timone degli affari di stato.

ADV

Il ruolo di Ali Larijani

Citando interviste con alti funzionari iraniani, membri delle Guardie Rivoluzionarie ed ex diplomatici, il New York Times riporta che da allora Larijani ha supervisionato la repressione delle proteste, gestito una delicata diplomazia nucleare con Washington e coordinato la collaborazione con alleati tra cui Russia, Qatar e Oman. Si dice anche che stia guidando la pianificazione bellica, mentre l'Iran si prepara a possibili attacchi statunitensi.

Leggi anche:
Iran, Araghchi
L'Iran annuncia, entro 2-3 giorni la bozza dell'accordo con gli Usa. Trump valuta un "attacco limitato"
Il ministro degli Esteri Araghchi: "Gli usa non ci hanno chiesto zero arricchimenti. Media: "Teheran ha spostato dreono durante le esercitazioni con la Russia

Piani di successione e delega di autorità

Khamenei avrebbe nominato, inoltre, diversi livelli di successori per le principali cariche militari e politiche, delegando l'autorità decisionale a una ristretta cerchia nel caso in cui le comunicazioni venissero interrotte o venisse assassinato.

Larijani: gestore di crisi, non successore

Larijani non viene considerato come un probabile successore della Guida Suprema - non essendo un alto esponente del clero sciita - tuttavia è presentato come uno dei più fidati gestori delle crisi da parte di Khamenei.

La sfida di Khamenei a Stati Uniti e Israele

La Guida Suprema iraniana ha assunto un tono di sfida nei confronti degli Stati Uniti e di Israele, avvertendo che qualsiasi attacco incontrerebbe una risposta decisa.
ADV