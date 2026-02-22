Nella notte nuovi raid russi su Kiev

AGI - Nuove potenti esplosioni hanno scosso la capitale ucraina Kiev. Il bilancio dei raid notturni russi è di almeno un morto e cinque feriti oltre a danni alle infrastrutture energetiche. Nella città di Putrivka, nella regione della capitale, otto persone, tra cui un bambino, sono state salvate dalle macerie dopo un attacco, ha riferito il Servizio di Emergenza Statale. Cinque di loro hanno dovuto essere ricoverate in ospedale e una di loro è deceduta durante il trasporto. L'aeronautica militare ha quindi dichiarato lo stato di allerta aerea su tutto il territorio ucraino a causa del rischio di missili.
Nel frattempo, il sindaco della città meridionale di Odessa, Oleg Kiper, ha dichiarato che il "nemico" continua ad attaccare il settore energetico della regione "su vasta scala". "La Russia ha nuovamente lanciato droni contro le infrastrutture energetiche. Di conseguenza, vaste aree hanno preso fuoco. Tutti gli incendi sono stati ora spenti dai servizi di soccorso. Fortunatamente, non ci sono stati morti o feriti", ha scritto su Telegram. Kiper ha aggiunto che i danni alle strutture statali sono ancora in fase di valutazione e riparazione.
Questi attacchi russi si verificano a due giorni dal quarto anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca.
Witkoff, prossimo round negoziale entro tre settimane
Intanto l'inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, Steve Witkoff, in un'intervista a Fox News ha annunciato che un nuovo round di negoziati che coinvolgerà le delegazioni dell'Ucraina e della Russia avrà luogo entro tre settimane e potrebbe potenzialmente portare a un vertice al massimo livello.
"Siamo fiduciosi, Jared (Kushner) e io, abbiamo presentato alcune proposte a entrambe le parti che si riuniranno nelle prossime tre settimane e forse anche daranno luogo poi a un vertice tra (il presidente ucraino Volodymyr) Zelensky e il presidente Putin. Potrebbe finire per essere un vertice trilaterale con il presidente (Donald Trump). Vedremo", ha affermato.
Secondo Witkoff, Trump non vuole partecipare a un incontro a meno che non ritenga di poter ottenere il miglior risultato. Witkoff ha anche espresso la speranza che il mondo possa ricevere "buone notizie" su questo tema nelle prossime settimane.
Il presidente Zelensky ha già affermato che il prossimo round di colloqui di pace dovrebbe svolgersi a Ginevra entro dieci giorni. Il 18 febbraio si sono già tenuti a Ginevra dei colloqui in formato trilaterale che hanno coinvolto rappresentanti di Ucraina, Stati Uniti e Russia.