La Casa Bianca festeggia l’oro nell’hockey: su X l’aquila Usa “schiaccia” l’oca canadese

AGI - La Casa Bianca non si trattiene nel celebrare la vittoria della squadra di hockey nella finale contro il Canada alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ha pubblicato su X una foto che ritrae un'aquila - simbolo degli Usa - mentre immobilizza sul ghiaccio un'oca canadese. Il post è pubblicato in risposta a un messaggio dell'ex premier canadese, Justin Trudeau, del 21 febbraio 2025 in cui aveva scritto "Non puoi portarci via il nostro Paese e non puoi portarci via il nostro gioco", commentando la vittoria del Canada nella finale 4 Nation.