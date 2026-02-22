Afghanistan, decine di morti e feriti nei raid pakistani

AGI - Almeno 17 persone sono state uccise e altre cinque sono rimaste ferite nei bombardamenti del Pakistan sull'Afghanistan orientale. "A seguito dell'attacco di ieri sera da parte delle milizie pakistane nel distretto di Behsood, in questa provincia, 17 civili, tra cui 11 bambini, sono stati uccisi e altri cinque sono rimasti feriti", ha confermato Quraishi Badloon, responsabile dell'informazione presso il dipartimento di Informazione e Cultura di Nangarhar, nel primo bilancio diffuso dalle autorità talebane.
Pakistan: attaccati 7 campi e nascondigli terroristici
Il Pakistan ha reso noto di aver effettuato attacchi contro sette siti nella regione di confine tra Pakistan e Afghanistan in risposta ai recenti attentati suicidi rivendicati da gruppi militanti sostenuti dall'Afghanistan. Citando tre attacchi dall'inizio del Ramadan la scorsa settimana, il Pakistan "ha effettuato attacchi mirati basati su informazioni di intelligence contro sette campi e nascondigli terroristici", si legge in una dichiarazione diffusa dal Ministero dell'Informazione e della Radiodiffusione.