Thailandia, decine di tigri uccise da un virus

AGI - Un virus mortale e un'infezione batterica hanno ucciso almeno 72 tigri in uno zoo privato nel nord della Thailandia nelle ultime settimane. A quanto riferito dall'ufficio veterinario provinciale di Chiang Mai, i test hanno consentito di individuare nei felini il virus altamente infettivo del cimurro canino, oltre a batteri che colpiscono il sistema respiratorio.
Difficile da trovare
"Il virus è più difficile da rilevare nelle tigri che in animali come gatti o cani. Quando ci siamo resi conto che erano malate, era già troppo tardi", ha detto Somchuan Ratanamungklanon, direttore del dipartimento nazionale veterinario ai media locali. Il parco Tiger Kingdom offre ai visitatori la possibilità di toccare e scattare foto con i grandi felini che, secondo gli animalisti, sono tenuti in condizioni terribili.
"Queste tigri sono morte come vivevano: nella miseria, in cattività e nella paura", ha commentato l'organizzazione per i diritti degli animali Peta Asia."Se i turisti stessero alla larga, questi luoghi diventerebbero rapidamente non redditizi e tragedie come questa sarebbero molto meno probabili", ha aggiunto Peta.