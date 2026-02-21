Galapagos: dopo 150 anni le tartarughe giganti tornano a Floreana

AGI - Dopo quasi 150 anni, le tartarughe giganti tornano a Floreana, nell'arcipelago delle Galapagos in Ecuador. A quanto riferisce la Abc, decine di giovani ibridi sono stati liberati con lo scopo di iniziare a ripristinare l'ecosistema delle isole. I nuovi arrivati sono 158, di età compresa tra 8 e 13 anni. La liberazione è stata sincronizzata con l'arrivo delle prime piogge invernali della stagione."Sono abbastanza grandi da essere rilasciate e possono difendersi da animali come ratti e gatti", ha detto Fredy Villalba, direttore del centro di allevamento del Parco Nazionale delle Galapagos sull'isola di Santa Cruz.
Erano sparite alla fine dell'Ottocento
I migliori esemplari, con il lignaggio più forte, sono stati selezionati appositamente per Floreana, da cui le tartarughe giganti erano sparite alla fine dell'Ottocento. In totale a Floreana saranno liberati gradualmente circa 700 esemplari. Secondo Christian Sevilla, direttore degli ecosistemi del Parco Nazionale delle Galapagos, le tartarughe hanno tra il 40% e l'80% del corredo genetico del Chelonoidis niger, la specie che sie era estinta 150 anni fa.
Questi ibridi derivano dalle tartarughe trovate nel 2020 sul vulcano Wolf Volcano, nell'isola di Isabela, una scoperta che però ancora oggi lascia perplessi alcuni scienziati. Selezionando gli adulti con il corredo genetico più forte, ha detto Sevilla, il programma di allevamento mira a riportare gradualmente la specie Floreana estinta alla sua purezza precedente.
Due secoli fa Floreana ospitava circa 20.000 tartarughe giganti
Tuttavia, la caccia alle balene, un incendio devastante e l'implacabile sfruttamento umano alla fine hanno portato alla loro completa estinzione sull'isola. "In termini genetici, reintrodurre sull'isola animali con una componente genetica significativa della specie originale è vitale", ha detto il biologo Washington Tapia all'Associated Press. Tapia, ricercatore e direttore di Biodiversa-Consultores, ha tenuto a sottolineare che non si tratta semplicemente di ripopolare l'isola ma di ripristinare una stirpe persa. Con una superficie di circa 173 chilometri quadrati e una massa terrestre vulcanica, Floreana è il punto più meridionale dell'arcipelago delle Galapagos. Situato nel mezzo dell'Oceano Pacifico - a circa 1.000 chilometri dalla costa continentale - rimane un sito ecologico di grande importanza.
Le tartarughe reintrodotte a Floreana condivideranno il loro territorio con fenicotteri, iguane, pinguini, gabbiani e falchi, oltre che 200 umani. E l'adattamento potrebbe non essere facile: devono anche fare i conti con specie vegetali e animali non autoctone, come la mora e il guava, così come ratti, gatti, maiali e asini.