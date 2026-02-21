Scimmietta abbandonata dalla mamma la sostituisce con un peluche

AGI – Sta commuovendo il web la storia di Punch, un piccolo macaco di 6 mesi dello zoo giapponese di Chiba, abbandonato dalla mamma, che non si separa mai dal suo peluche a forma di orango, scambiata per madre surrogato. Il video, postato da un visitatore e poi dall’account ufficiale dello zoo, sta facendo il giro del web e Punch è diventato – suo malgrado – una star. “E’ molto triste che sia stato abbandonato dalla madre, ma è stato molto fortunato ad aver trovato questi guardiani”, commentano gli utenti. E sui social è spuntato anche un hashtag che si traduce con “#HangInTherePunch” (Tieni duro, Punch).
La madre esausta al suo primo parto
Secondo quanto spiegato dai guardiani dello zoo al quotidiano Mainichi Shimbun, Punch è nato il 26 luglio 2025, con un peso di 500 grammi. Sua madre, esausta dal suo primo parto nella calura estiva, non mostrava alcun segno di interesse nei suoi confronti. Dal giorno successivo, i guardiani dello zoo Kosuke Shikano, 24 anni, e Shumpei Miyakoshi, 34 anni, hanno iniziato ad allevarlo.
Secondo Shikano, l'abbandono dei piccoli da parte dei genitori si verifica in una certa percentuale di casi. “Il peso del suo primo parto potrebbe essere stato un fattore determinante. Nel branco delle scimmie della montagna, altre scimmie madri a volte si occupano della cura dei piccoli, quindi il giorno della nascita abbiamo osservato da lontano, ma non abbiamo notato alcun segno in tal senso. Poiché Punch era in buona salute, lo abbiamo temporaneamente separato dal branco e abbiamo iniziato ad allattarlo a mano con il latte”. In particolare, allo zoo di Chiba, hanno allevato Punch vicino all'odore e ai suoni delle altre scimmie in modo che potesse integrarsi senza problemi nel branco della montagna delle scimmie.
L’idea del peluche
Le scimmie iniziano ad aggrapparsi al pelo della madre poco dopo la nascita per trovare conforto e sviluppare i muscoli. Poiché Punch non ha avuto questa opportunità, i guardiani dello zoo hanno detto di aver provato dei sostituti, tra cui asciugamani arrotolati e vari peluche. Tra questi, Punch ha preso in simpatia il peluche dell'orango. Shikano ha osservato che “il pelo del peluche lo rendeva facile da afferrare e il suo aspetto è simile a quello di una scimmia, il che probabilmente gli dava un senso di sicurezza”.
Di notte, dopo che i guardiani dello zoo se ne erano andati, Punch trascorreva il tempo con il peluche, rannicchiandosi per dormire. “Il peluche era una madre surrogata”, ha commentato Shikano. Il 19 gennaio è stato reintrodotto completamente nel branco. Inizialmente, le altre scimmie erano diffidenti nei suoi confronti. A volte si sentiva intimidito quando cercava di avvicinarsi e non riusciva a lasciare andare il peluche.
Il video virale
Punch è diventato una star del web dopo che un visitatore dello zoo ha postato su X un video in cui il macaco se ne va in giro con la sua mamma peluche. Quando l'account dello zoo ha presentato Punch per la prima volta al pubblico online il 5 febbraio, il post è stato ripubblicato più di 8.000 volte. Il giorno seguente è spuntato anche un post con l'hashtag #HangInTherePunch. Secondo lo strumento di analisi dei social media Meltwater, tra il 5 e il 13 febbraio ci sono stati 37.000 post e ripubblicazioni con l'hashtag.
Come sta Punch
Punch ora pesa circa 2 chilogrammi. Non è ancora in grado di nutrirsi da solo, quindi i guardiani dello zoo continuano a dargli da mangiare. Spesso si aggrappa ai guardiani o trascorre del tempo da solo, lontano dal branco. Tuttavia, sta gradualmente prendendo confidenza con la montagna delle scimmie e aumentando le sue interazioni con gli altri.
Miyakoshi ha osservato: “Interagisce attivamente con le altre scimmie e sento che sta crescendo”. Anche Shikano ha notato: “Anche quando viene rimproverato dalle altre scimmie, si riprende rapidamente. È mentalmente forte”.