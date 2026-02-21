Londra valuta una legge per escludere Andrea dalla successione
Sondaggio: l'82% dei britannici favorevole alla completa rimozione
Ben STANSALL / AFP - Polizia verso l'ingresso del Royal Lodge, l'ex residenza di Andrea
AGI - Il governo britannico sta valutando una nuova legge che eliminerebbe l'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor dalla linea di successione reale, dopo la conclusione dell'indagine sui suoi legami con il magnate pedofilo Jeffrey Epstein. Lo riporta l'agenzia di stampa Reuters, citando una fonte britannica. Con Elisabetta II in vita, il principe era al secondo posto dietro a Carlo; con l'ascesa al trono del fratello maggiore, Andrea è finito ottavo: preceduto da William e dai suoi figli e a Harry e ai suoi figli.

Il sondaggio

Dopo l'arresto, in Gran Bretagna sono in molti a chiedere ora la sua esclusione piena dalla linea di successione al trono britannico. Secondo un sondaggio di YouGov citato dal Guardian, l'82% dei britannici ora ritiene che Mountbatten-Windsor debba essere completamente rimosso dalla linea di successione reale. Solo il 6% degli intervistati ritiene che debba rimanere. E a chiedere l'esclusione dell'ex principe dalla successione sono anche molte voci della politica. Andrew Bowie, segretario ombra per la Scozia, ha dichiarato a GB News: "Penso che sarebbe la cosa giusta da fare. Naturalmente, se venisse ritenuto colpevole di questo, credo che il Parlamento avrebbe tutto il diritto di agire per rimuoverlo dalla linea di successione. Ma, ricordiamolo, non è ancora stato dichiarato colpevole di nulla: non è ancora stato incriminato. Quindi dobbiamo lasciare che le indagini della polizia facciano il loro corso, e credo che dovremmo tutti agire di conseguenza".

Anche il leader dello SNP Stephen Flynn ha appoggiato la mossa, dichiarando al Sun: "L'opinione pubblica sarà giustamente arrabbiata per il fatto che un uomo che ha mentito sul fatto di essere amico di Epstein possa ancora essere sulla buona strada per diventare capo di Stato. Il suo status nella linea di successione reale dovrebbe essere preso in considerazione, ha affermato Ed Davey, leader del partito Liberal Democratico, senza tuttavia chiedere esplicitamente la sua immediata rimozione. Davey ha detto: "La cosa più importante in questo momento è che la polizia possa continuare a svolgere il proprio lavoro, senza timori o favoritismi. Ma è chiaro che questa è una questione che il parlamento dovrà prendere in considerazione al momento opportuno; naturalmente la monarchia vorrà assicurarsi che non possa mai diventare re".

