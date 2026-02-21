Il 6 marzo prima data possibile per il lancio di Artemis

AGI - La Nasa ha fissato il 6 marzo come prima data possibile per il lancio di Artemis 2, la prima missione con equipaggio che sorvola la Luna in oltre 50 anni. Lori Glaze, un alto funzionario dell'agenzia spaziale statunitense, ha avvertito che per rispettare tale data è necessario completare i lavori di preparazione, una revisione della prontezza al volo e un'analisi delle prove generali. "Dobbiamo superare con successo tutti questi ostacoli, ma supponendo che ciò accada, siamo in un'ottima posizione per puntare al 6 marzo", ha affermato Glaze.
Problemi tecnici
La Nasa ha provato il lancio del suo enorme razzo Sls. Problemi tecnici all'inizio di febbraio avevano interrotto una precedente cosiddetta prova generale in acqua del lancio della missione Artemis 2. L'agenzia spaziale statunitense ha invece riferito che le cose sono andate come previsto, concludendosi a "T-29 secondi" nel conto alla rovescia. La prova generale in condizioni reali, con serbatoi pieni e controlli tecnici, si svolge a Cape Canaveral, in Florida, con gli ingegneri che si esercitano nelle manovre necessarie per effettuare un lancio vero e proprio. L'inconveniente di febbraio, che ha incluso una perdita di idrogeno liquido, ha infranto le speranze di un decollo già questo mese. Tre astronauti americani e un canadese compongono l'equipaggio di Artemis 2.