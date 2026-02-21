Kate, la principessa che tenta di salvare la Corona 

AGI - In quella che è stata definita la crisi più profonda della monarchia moderna, la Principessa del Galles è apparsa sabato pomeriggio all'Allianz Stadium di Twickenham. Nonostante il terremoto giudiziario che ha colpito la Royal Family con l'arresto senza precedenti di Andrew Mountbatten-Windsor, Kate Middleton ha mantenuto i suoi impegni ufficiali, assistendo alla sfida del “Sei Nazioni” tra Inghilterra e Irlanda.
L'apparizione della Principessa, madrina della Rugby Football Union (RFU), è la prima dopo il clamoroso arresto (poi rilasciato) dell'ex Principe da parte della Thames Valley Police. Kate, avvolta in un cappotto blu e sciarpa d'ordinanza, è stata vista sorridere e parlare con il giocatore infortunato Fin Baxter, cercando di proiettare un'immagine di stabilità mentre Buckingham Palace vacilla. Nel frattempo, a Cardiff, è attesa anche la Principessa Anna per la sfida tra Galles e Scozia, a testimonianza di una "linea del dovere" che la famiglia reale sta cercando di mantenere a ogni costo.
La pressione su William e Catherine
Dietro i sorrisi di facciata, la pressione su William e Catherine è ai massimi storici. Secondo l'esperto Mark Borkowski, spetta ora interamente alla coppia il compito di "ristabilire l'integrità della famiglia reale".
L'arresto del fratello del re
L'arresto del fratello del Re, trattenuto giovedì per 11 ore con l'accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio, rappresenta il culmine di anni di ombre legate al caso Jeffrey Epstein. I nuovi documenti del Dipartimento di Giustizia USA avrebbero rivelato la condivisione di informazioni sensibili da parte di Andrea durante il suo incarico di inviato commerciale. L'ex duca di York è stato arrestato giovedì, giorno del suo 66° compleanno, dopo un'irruzione nella sua casa di Sandringham. Gli agenti della Thames Valley Police sono arrivati a Wood Farm alle 8 del mattino e hanno trascorso la giornata perquisendo la proprietà nel Norfolk, così come la Royal Lodge a Windsor. Le perquisizioni continueranno fino a lunedì.
La posizione di William e Kate e la reazione del re
Fonti vicine alla coppia reale confermano che William e Kate sono stati i critici più severi di Andrea a porte chiuse. La velocità con cui il Re ha rilasciato una dichiarazione ufficiale dopo l'arresto, sottolineando che la legge deve fare il suo corso, segna una rottura definitiva con il passato.
Il futuro della monarchia
Con il grado di approvazione di Andrea ai minimi storici, il futuro della monarchia nei prossimi 50 anni dipende ora dalla capacità di William e Kate di distanziare l'istituzione dagli scandali e definire una nuova visione per il "soft power britannico". Mentre guidano la monarchia verso il futuro, infatti, l'opinione pubblica è fondamentale. Ma l'arresto e il possibile processo di uno dei suoi membri anziani minacciano tutto questo.